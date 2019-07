8b1093e3e4

Cultura Martha Rosler exhibe por primera vez en Latinoamérica retrospectiva de su trabajo "Si tú vivieras aquí" de la reconocida artista estadounidense cuenta con la curatoría de Montserrat Rojas Corradi y Mariagrazia Muscatello. Las obras seleccionadas tratan, desde un enfoque crítico y feminista, temas relacionados a la esfera pública, enfocándose en la cotidianidad, los medios de comunicación, la guerra, la gentrificación y urbanización. Diario Uchile Sábado 13 de julio 2019 13:50 hrs.

Exhibición: Si tú vivieras aquí

Inauguración: 25 de julio 19.30h.

Muestra abierta: 26 julio al 13 de octubre

Lugar: MAC Parque Forestal El Museo de Arte Contemporáneo presenta Si tú vivieras aquí de Martha Rosler en su sede de Parque Forestal. La artista estadounidense es reconocida como una de las pioneras en la fotografía y el uso de los lenguajes híbridos entre el video, la escritura, la instalación y la performance. Su obra habla de la esfera pública, enfocándose en la cotidianidad, los medios de comunicación, la guerra, la gentrificación y urbanización, entre otros, con un enfoque crítico y feminista. La muestra, curada por Montserrat Rojas Corradi y Mariagrazia Muscatello, se convierte en la primera retrospectiva en Latinoamérica de la artista, y está compuesta por una selección de trabajos -algunos de ellos inéditos- con perspectiva de género, conflictos sociales, desplazamientos y migraciones. Dentro de las obras que se presentan destacan fotomontajes de la serie House Beautiful: Bringing the war home, distintas impresiones en papel e impresiones cromogénicas de Cuba series, In the Place of the public: Airport Series; fotografías de la serie Air Fare y el clásico video Semiotics of the Kitchen. Obras emblemáticas House Beautiful: Bringing the war home es una serie de fotomontajes realizados entre 1967 y 1972, que contrastan imágenes de revistas de decoración de la época con registros visuales de la Guerra de Vietnam. La artista creó estas obras en el apogeo de la guerra, fueron utilizadas en periódicos clandestinos y como propaganda anti guerra en diversas marchas. Con estos trabajos la artista evidenció el living room war, un fenómeno que reveló cómo los estadounidenses seguían la transmisión de esta guerra por la televisión abierta, pues fue el primer conflicto bélico televisado masivamente a nivel mundial. Esta serie llega a cuestionar el “aquí” y el “allá” en la era de la híper-conectividad. Otra selección de obras es In the Place of the public: Airport Series, compuesta por distintas impresiones en papel realizadas en tres décadas distintas, iniciando en los ochenta. La artista evidencia cómo era la experiencia del usuario en un aeropuerto y el viajar en avión, cuando todavía no era un transporte masivo. En un principio, esta serie fue registrada desde el inconsciente, sin saber que posteriormente reuniría todo este material para darle sentido. Como resultado, Rosler exhibe imágenes que evidencian la estructura arquitectónica y estratificada de los aeropuertos, el perfil de sus pasajeros y trabajadores, entre otros; reflexionando sobre la separación, el privilegio, el control y el capitalismo. También se podrá ver el video Semiotics of the Kitchen realizado en 1975, donde la artista personifica a una “anti Julia Child”, refiriéndose a la popular chef y presentadora estadounidense. Rosler se ubica frente a la cámara y presenta en orden alfabético los utensilios de la cocina. En este trabajo, se cuestiona la figura de la mujer dentro de un espacio instalado como femenino en el imaginario social. La exhibición Si tú vivieras aquí toma su título de la obra If you lived here de 1989, donde la artista cuestiona los procesos de gentrificación y empobrecimiento social en los Estados Unidos durante el gobierno del presidente Ronald Reagan. La traducción da pie a miradas y reflexiones en el contexto latinoamericano, con narrativas locales, refiriéndose específicamente a los desplazamientos humanos actuales y a la conformación de la identidad nacional post dictadura. Las obras de Martha Rosler dialogan con una selección de trabajos de artistas chilenos que reflejan un conjunto de problemáticas identitarias similares a las que trata Rosler, pero con una perspectiva local. Son obras de Claudia del Fierro, Cristóbal Cea, Barbara Oettinger, Bernardo Oyarzún, Voluspa Jarpa y Máximo Corvalán Pincheira. Además se presenta Proyecto Biblioteca Martha Rosler, realizado con diferentes agentes locales, y público general, quienes a través de donaciones de libros con un especial foco en Chile y Latinoamérica, podrán participar en la creación de una biblioteca comunitaria. Si tú vivieras aquí se presenta entre el 26 de julio y el 13 de octubre en el primer piso de MAC Parque Forestal. La entrada es liberada. Esta muestra se enmarca en la programación de BIENALSUR 2019. Martha Rosler en conversación con Nelly Richard En el marco de esta exhibición hay dos actividades públicas y abiertas a realizarse con Martha Rosler. El 23 de julio a las 12:00 hrs. se realizará una conferencia magistral en el Museo de la Memoria y los Derechos Humanos (Matucana 501). El día de la inauguración de la retrospectiva, 25 de julio a las 18h., Martha Rosler tendrá un diálogo abierto con la teórica Nelly Richard en el hall de MAC Parque Forestal. Sobre Martha Rosler Martha Rosler (29 de julio 1943) es una artista y activista feminista estadounidense que trabaja en video, fotografía, texto, instalación y performance. Nacida en Brooklyn, Rosler se graduó en Brooklyn College en 1965 y obtuvo una maestría en Bellas Artes en 1974 de la Universidad de California en San Diego. Ha enseñado en la Städelschule, Academia de Bellas Artes Contemporáneas en Frankfurt, y en la Universidad de Rutgers en New Brunswick, NJ, en la Escuela de Artes Mason Gross. Su trabajo se centra en la esfera pública, explorando diversos temas de la vida cotidiana, los medios de comunicación, la arquitectura y el entorno. Museo de Arte Contemporáneo Sede Parque Forestal

Ismael Valdés Vergara 506, metro Bellas Artes. Horarios: 11 a 19 horas, martes a sábado.

Último acceso: 18.30 horas.

11 a 18 horas, domingo.

Último acceso: 17.30 horas. Entrada liberada Más información en www.mac.uchile.cl

