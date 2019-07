fd9a2278ba

Educación Mario Aguilar defiende "repliegue táctico" para exigir demandas de educadoras diferenciales y de párvulos El presidente del Colegio de Profesores acusó a la ministra de Educación de incentivar la desintegración y utilizar maniobras comunicacionales para generar un conflicto entre dos personajes. "Hemos logrado un movimiento maravilloso, no puede terminar como quiere el Gobierno, de la peor forma: desgastado y derrotado", señaló Aguilar en el programa Estado Nacional de TVN. Diario UChile Domingo 14 de julio 2019 11:40 hrs.

Este domingo en el programa “Estado Nacional” de TVN, el presidente del Colegio de Profesores, Mario Aguilar, se mostró incómodo con las preguntas de algunos de los panelistas, quienes le consultaban por el conflicto que supuestamente existe dentro del Magisterio entre los sectores ligados al Frente Amplio y los que responden al Partido Comunista. Esto, en específico, por las posturas diferenciadas que han planteado Aguilar -ligado al Partido Humanista- y quien actualmente es el segundo vicepresidente del Colegio de Profesores, Jaime Gajardo, militante comunista. Posturas que midieron sus fuerzas en las votación que se llevó a cabo esta semana, en donde luego de una estrecho conteo ganó la opción de continuar con las movilizaciones y por la que abogaba Gajardo. Una postura contraria a la que planteaba Aguilar, quien tras reunirse con la ministra de Educación, Marcela Cubillos, señaló a la opinión pública que era necesario un repliegue del movimiento. Dichos que tuvo que salir a aclarar, indicando que su intención no era terminar con la movilización ni abrazar las propuestas del Ejecutivo, sino que este tenía un aspecto más “táctico”. “Mi razón para hacer el repliegue era para cuidar el movimiento, no porque estuviera totalmente de acuerdo con las propuestas del gobierno. Un repliegue táctico, así lo llamé yo, para seguir peleando por las demandas de las educadoras diferenciales y de párvulos, por ejemplo“, señaló el dirigente del cuerpo docente en ‘Estado Nacional’. “La respuesta del ministerio no era satisfactoria. En las demandas de las educadoras diferenciales y de párvulos, por ejemplo, no hay conformidad con la respuesta. Hay algunos puntos importantes concedidos, pero hay puntos muy relevantes que no están respondidos. Y la gente no quiere dejar pasar eso porque no hay confianza en la autoridad”, explicó Aguilar. Sin embargo, pese a este llamado, la opción de continuar el paro se impuso por un poco más de 200 votos, cosa que el dirigente valoró en el programa de TVN. “Aunque fuera por un voto, la opción que ganara era la que íbamos a asumir”, dijo Aguilar. “No me siento menoscabado porque la mitad de la gente haya pensado distinto. Es válido y legítimo, y voy a defender ese tipo de democracia hasta el final”, continuó. Ante los cuestionamientos sobre la disolución y la pérdida de fuerza del movimiento, Aguilar señaló que no cederán terreno y criticó los intentos del oficialismo por diluir la avanzada docente, con declaraciones que tratan de instaurar una división en sus filas. “La pillería comunicacional de la ministra es poner esto como si fuera un conflicto entre dos personajes, entre dos dirigentes, y eso no es así“, indicó Aguilar. “Nos han hecho eso desde el primer día”, añadió. “Intentos divisionistas siempre van a haber. Pero poner estas cosas como si fuera una disputa política es absolutamente excesivo”, expuso Aguilar. “La ministra cubillos esta incentivando la desintegración. Se ha instalado falsamente que esto es una disputa de dos líderes. Cuando se produce el paralelismo, el gobierno lo amplificó por mil”, acusó el presidente del Magisterio. “Eso es ser mañositos, porque mira, en todo este rato, no hemos hablado de las demandas“, criticó el presidente del Colegio de Profesores luego de varios minutos conversando sobre la disputa entre los dirigentes. “Hemos logrado un movimiento maravilloso. No puede terminar como quiere el gobierno, de la peor forma: desgastado y derrotado”, concluyó Aguilar.

