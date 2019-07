fd9a2278ba

b062f926d1

Medio Ambiente Nuevo gerente de Nova Austral: “Efectivamente se entregó información incorrecta a la autoridad” El gerente general de la empresa cuestionada por entregar cifras falsas respecto de la mortalidad de los salmones, Francisco Miranda, admitió las imputaciones que provocaron tres denuncias de Sernapesca esta semana. No obstante, el ejecutivo descartó que esta situación haya generado un daño ambiental. Diario UChile Domingo 14 de julio 2019 13:03 hrs. Compartir

Luego de las denuncias por ocultamiento de información y manipulación de la contabilidad del índice de mortalidad que surgieron tras una publicación de El Mostrador, fue el turno de quien reemplazó a Nicos Nicolaides como gerente general en la salmonera Nova Austral, Francisco Miranda, de aclarar la situación que generó el rechazo, incluso, del Gobierno, que a través del ministro de Economía, Juan Andrés Fontaine, señaló que “no nos temblará la mano para hacer cumplir la ley”. En entrevista con La Tercera, Miranda se refirió a la polémica que generó la publicación que evidenció las irregularidades y tras la cual el ahora ex gerente general, Nicos Nicolaides, salió a defender la empresa relativizando las acusaciones señalando que todo se devió a “una suma de malos entendidos y confusiones”. Información que fue ratificada por el Servicio Nacional de Pesca y Acuicultura (Sernapesca) que, tras 14 días de investigación, confirmó la entrega de información falsa y anunció, junto a la cartera de Economía, la presentación de tres denuncias en contra de Nova Austral. Además, esta semana la empresa sufrió otro traspié, al ser suspendida temporalmente su licencia como centro libre de uso de antibióticos por parte de Sernapesca y la certificadora internacional ACS, quitándole así el carácter “sustentable” del que tanto la compañía se jactaba. Sobre esto, Miranda indicó a La Tercera que “estamos preocupados por la confusión que hay en los mercados globales. Han circulado algunas publicaciones con información equivocada, malinterpretando lo ocurrido y que sembraron la duda respecto de si nuestros productos son libres de antibióticos, y eso ha tenido un impacto negativo en nuestro negocio. Necesitamos corregir a la brevedad esa información errónea y restablecer las confianzas”. Sobre las tres denuncias ingresadas por Sernapesca, el gerente general de Nova Austral se mostró tranquilo y sostuvo que dejarán que las instituciones correspondientes hagan su trabajo. “La autoridad está haciendo su trabajo, ellos deben garantizar que la ley se cumpla, y para eso, entiendo, se solicitan las investigaciones a Sernapesca, la SMA y la fiscalía. Hay que esperar a que ellas concluyan. Nosotros seguiremos colaborando con la autoridad en estos procesos para contribuir a su mejor desarrollo”, señaló a La Tercera. No obstante, Miranda admitió la entrega de información errónea. “La investigación aún está en curso, pero efectivamente se entregó información incorrecta a la autoridad respecto de la mortalidad de salmones en el último ciclo de producción”, dijo. “Lo que también se pudo corroborar fue que aún habiendo mortalidad no reportada correctamente, toda ella se trató, transportó y se dispuso como la ley lo establece, por lo cual no existe ningún tipo de daño ambiental”, explicó el gerente general. En esa línea, el ejecutivo de Nova Austral hizo un mea culpa. “Hay que ser aún más cuidadosos en nuestros procesos y mejorar los controles internos, para asegurar un 100% de cumplimiento en todos los ámbitos regulatorios y que nos adherimos a las mejores prácticas de producción de la industria”, admitió Miranda. Además, lamentó que esta situación haya generado un daño a la reputación de la empresa. “Lamentablemente, es así, pero vuelvo a insistir que Nova Austral es una empresa seria, responsable y que está tomando todas las medidas que sean necesarias para dar total garantías a la autoridad”, señaló.

Luego de las denuncias por ocultamiento de información y manipulación de la contabilidad del índice de mortalidad que surgieron tras una publicación de El Mostrador, fue el turno de quien reemplazó a Nicos Nicolaides como gerente general en la salmonera Nova Austral, Francisco Miranda, de aclarar la situación que generó el rechazo, incluso, del Gobierno, que a través del ministro de Economía, Juan Andrés Fontaine, señaló que “no nos temblará la mano para hacer cumplir la ley”. En entrevista con La Tercera, Miranda se refirió a la polémica que generó la publicación que evidenció las irregularidades y tras la cual el ahora ex gerente general, Nicos Nicolaides, salió a defender la empresa relativizando las acusaciones señalando que todo se devió a “una suma de malos entendidos y confusiones”. Información que fue ratificada por el Servicio Nacional de Pesca y Acuicultura (Sernapesca) que, tras 14 días de investigación, confirmó la entrega de información falsa y anunció, junto a la cartera de Economía, la presentación de tres denuncias en contra de Nova Austral. Además, esta semana la empresa sufrió otro traspié, al ser suspendida temporalmente su licencia como centro libre de uso de antibióticos por parte de Sernapesca y la certificadora internacional ACS, quitándole así el carácter “sustentable” del que tanto la compañía se jactaba. Sobre esto, Miranda indicó a La Tercera que “estamos preocupados por la confusión que hay en los mercados globales. Han circulado algunas publicaciones con información equivocada, malinterpretando lo ocurrido y que sembraron la duda respecto de si nuestros productos son libres de antibióticos, y eso ha tenido un impacto negativo en nuestro negocio. Necesitamos corregir a la brevedad esa información errónea y restablecer las confianzas”. Sobre las tres denuncias ingresadas por Sernapesca, el gerente general de Nova Austral se mostró tranquilo y sostuvo que dejarán que las instituciones correspondientes hagan su trabajo. “La autoridad está haciendo su trabajo, ellos deben garantizar que la ley se cumpla, y para eso, entiendo, se solicitan las investigaciones a Sernapesca, la SMA y la fiscalía. Hay que esperar a que ellas concluyan. Nosotros seguiremos colaborando con la autoridad en estos procesos para contribuir a su mejor desarrollo”, señaló a La Tercera. No obstante, Miranda admitió la entrega de información errónea. “La investigación aún está en curso, pero efectivamente se entregó información incorrecta a la autoridad respecto de la mortalidad de salmones en el último ciclo de producción”, dijo. “Lo que también se pudo corroborar fue que aún habiendo mortalidad no reportada correctamente, toda ella se trató, transportó y se dispuso como la ley lo establece, por lo cual no existe ningún tipo de daño ambiental”, explicó el gerente general. En esa línea, el ejecutivo de Nova Austral hizo un mea culpa. “Hay que ser aún más cuidadosos en nuestros procesos y mejorar los controles internos, para asegurar un 100% de cumplimiento en todos los ámbitos regulatorios y que nos adherimos a las mejores prácticas de producción de la industria”, admitió Miranda. Además, lamentó que esta situación haya generado un daño a la reputación de la empresa. “Lamentablemente, es así, pero vuelvo a insistir que Nova Austral es una empresa seria, responsable y que está tomando todas las medidas que sean necesarias para dar total garantías a la autoridad”, señaló.