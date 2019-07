bc5b937790

a3ad907e7b

Política Mario Aguilar: Son normales las diferencias de opinión, no somos un regimiento Los pasos que adoptará la movilización docente se definirán en una asamblea nacional, misma que está fijada para este miércoles 17 de julio a las 9.30am, Diario Uchile Lunes 15 de julio 2019 12:51 hrs. Compartir

Comenzada ya la séptima semana de movilización docente, el presidente del Magisterio, Mario Aguilar, afirmó que las manifestaciones continuarán durante las vacaciones de invierno. En entrevista con nuestro medio, Aguilar sostuvo que hay que superar las diferencias entre su opinión y la votación de las bases, quienes finalmente optaron por la continuidad del paro, y dejar atrás el conflicto ante los distintos puntos de vista que se puedan dar entre quienes encabezan el gremio. “Cuando se trata de poner el acento en una supuesta división que no existe, cuando se desvía el foco del tema de las demandas y la respuesta del Gobierno a estas, y se trata de centrar todo en una diferencia de opinión que puede ser normal de estos gremios, pues no no somos un regimiento, por supuesto que hay una pillería comunicacional”, explicó Aguilar. El dirigente del Colegio de Profesores reconoció que existe cansancio después de semanas de paro docente, no obstante, mira con optimismo a quienes se mantienen firmes en las demandas, “Va a haber distintas acciones de movilizaciones en todas las regiones del país esto no se va a detener”, añadió Aguilar sobre el panorama de esta semana clave para el Magisterio. La estrategia a seguir se definirá en una asamblea nacional de los docentes, que está fijada para este miércoles 17 de julio a las 9.30am,

Comenzada ya la séptima semana de movilización docente, el presidente del Magisterio, Mario Aguilar, afirmó que las manifestaciones continuarán durante las vacaciones de invierno. En entrevista con nuestro medio, Aguilar sostuvo que hay que superar las diferencias entre su opinión y la votación de las bases, quienes finalmente optaron por la continuidad del paro, y dejar atrás el conflicto ante los distintos puntos de vista que se puedan dar entre quienes encabezan el gremio. “Cuando se trata de poner el acento en una supuesta división que no existe, cuando se desvía el foco del tema de las demandas y la respuesta del Gobierno a estas, y se trata de centrar todo en una diferencia de opinión que puede ser normal de estos gremios, pues no no somos un regimiento, por supuesto que hay una pillería comunicacional”, explicó Aguilar. El dirigente del Colegio de Profesores reconoció que existe cansancio después de semanas de paro docente, no obstante, mira con optimismo a quienes se mantienen firmes en las demandas, “Va a haber distintas acciones de movilizaciones en todas las regiones del país esto no se va a detener”, añadió Aguilar sobre el panorama de esta semana clave para el Magisterio. La estrategia a seguir se definirá en una asamblea nacional de los docentes, que está fijada para este miércoles 17 de julio a las 9.30am,