Nacional Crisis en Osorno: Autoridades aseguran que este martes comienza producción de agua potable "Mientras no tengamos esa certeza, no vamos a poner esa agua en esas redes (…) si el agua va a llegar es porque es perfectamente potable, porque de otra forma no se va a inyectar agua a la red", aseguró el ministro de Obras Públicas, Alfredo Moreno. Diario Uchile Martes 16 de julio 2019 12:08 hrs.

El gerente de operaciones de Essal, Andrés Duarte, confirmó que la planta potabilizadora de Caipulli iniciará su funcionamiento durante la tarde de este martes, aunque no indicó una hora aproximada. El anuncio se hizo luego de que se realizara el Comité de Operaciones de Emergencia (COE) por la compleja situación que vive Osorno debido a la escasez de agua potable. En encuentro entre autoridades estuvo encabezado por el ministro de Obras Públicas, Alfredo Moreno, quien, la noche de este lunes, se sumó al equipo de la zona para enfrentar la situación. El secretario de Estado aclaró que el agua potable solo será puesta a disposición cuando se compruebe su inocuidad. “Mientras no tengamos esa certeza, no vamos a poner esa agua en esas redes (…) si el agua va a llegar es porque es perfectamente potable, porque de otra forma no se va a inyectar agua a la red”. Por su parte, el intendente de la región de Los Lagos, Harry Jürgensen, explicó que en los sectores más afectados se han reforzado las medidas. “El sector Rahue Alto y la mitad de la población Schilling está prácticamente sin suministro por cañería y hemos reforzado la instalación de estanques”. Las autoridades aseguraron también que la distribución del agua en la zona se mantendrá hasta que se normalice por completo la situación.

