Derechos Humanos Internacional Personalidades firman declaración en rechazo al informe de Bachelet sobre Venezuela "Si estos factores externos no se tienen en cuenta a la hora de analizar la situación en Venezuela, si no se consideran como fundamentales para explicar las dificultades que ha encontrado el gobierno de Miraflores para poder ofrecer condiciones básicas a sus ciudadanos y ciudadanas, entonces el resultado es una visión limitada que no da cuenta de la dimensión y responsabilidad de la comunidad internacional en Venezuela", reza el texto. Diario Uchile Martes 16 de julio 2019 14:25 hrs.

Un grupo de activistas y defensores de los derechos humanos, suscribieron una declaración en rechazo al informe elaborado por Michelle Bachelet en torno a la situación que vive actualmente Venezuela. Los firmantes, entre quienes se encuentran la colombiana Piedad Córdova, el argentino Atilio Boron, el chileno Francisco Villa y el nieto de Salvador Allende, Pablo Sepúlveda Allende, afirman que “la información presentada se muestra poco objetiva y falla en analizar de forma crítica las causas que subyacen a la actual situación económica y social”. En ese sentido, el texto declara que “el informe (de Bachelet) omite analizar a fondo el impacto que el conjunto de sanciones impuestas, principalmente desde Estados Unidos, ha tenido en el detrimento de las condiciones de bienestar de la ciudadanía venezolana. Estas sanciones, tanto económicas, como comerciales, son en amplia medida, responsables de la crisis en sectores como los alimentos y los recursos médicos, factores que impactan negativamente a la sociedad venezolana”. Además, para los firmantes, el estudio de la ex presidente de Chile “omite mencionar los diversos actos violentos fomentados desde la oposición con el fin de crear un ambiente inestable en Venezuela. Actos, como el brutal linchamiento del joven Orlando Figuera, quien fue quemado vivo en Chacao el 20 de mayo de 2017, o los intentos contra la vida del presidente venezolano”. “Si estos factores externos no se tienen en cuenta a la hora de analizar la situación en Venezuela, si no se consideran como fundamentales para explicar las dificultades que ha encontrado el gobierno de Miraflores para poder ofrecer condiciones básicas a sus ciudadanos y ciudadanas, entonces el resultado es una visión limitada que no da cuenta de la dimensión y responsabilidad de la comunidad internacional en Venezuela”, agrega la declaración. Al respecto, los firmantes solicitan a la Alta Comisionada de Derechos Humanos que “se pronuncie con similar determinación sobre, los centros de detención de inmigrantes en Estados Unidos, en los que hay bebés, niños y niñas en condiciones infrahumanas, separados de sus padres, drogados y maltratados, o sobre los alarmantes números de fallecidos en circunstancias poco transparentes en Honduras, o la grave crisis humanitaria en Yemen”.

