Nacional ¿El regreso de la "política de los consensos"?: ex Concertación negocia acuerdo para destrabar reforma previsional Parlamentarios de la DC, el PPD, el PR y el PS suscribirían un acuerdo para sacar adelante la reforma previsional del Gobierno. Esto, pese a las numerosas críticas desde la oposición que apuntan a dicho proyecto consolida el sistema de AFPs y no se mejoraría sustantivamente las pensiones. Diario Uchile Miércoles 17 de julio 2019 12:22 hrs.

Momentos de tensión y confusión se viven al interior de la oposición, luego de que representantes de partidos de la ex Concertación (DC, PPD, PR y PS) decidieran suscribir un acuerdo para destrabar la reforma previsional del Ejecutivo la cual se encuentra en discusión en la Comisión de Trabajo de la Cámara. De esta forma, La Moneda presentaría este miércoles indicaciones que buscarían fortalecer el ente autónomo que administrará y licitará el 4% de cotización adicional, el que pasará a llamarse Consejo de Ahorro de Seguros Sociales (CASS) y tendrá rango constitucional. Asimismo, el CASS gestionará directamente los nuevos seguros sociales junto a los fondos para educación previsional. Sobre los alcances de este acuerdo el diputado DC, integrante de la Comisión de Trabajo, Gabriel Silber, expresó: “Nos demoramos más, fue más difícil porque había que tratar de coincidir con varios, pero el resultado valió la pena, y por su peso va a abarcar al menos al PPD, a los socialistas y a los radicales”. En esa misma linea, desde la Democracia Cristiana expresaron a través de su cuenta de Twitter: “El liderazgo de la DC ha permitido que estén los votos para que reforma a las pensiones llegue a la Cámara. Hoy se suman PPD, PR y PS a nuestra iniciativa”. Sin embargo, durante la mañana algunos parlamentarios del Partido Socialista y el PPD aseguraron no ser partícipes de las tratativas con La Moneda. Tal es el caso del diputado Tucapel Jiménez (PPD) quien se mostró extrañado con el anuncio de un eventual acuerdo, indicando que, hasta el momento, desde el Gobierno no se han acercado a conversar con él. “No hay ningún acuerdo. Lo que sí puede ocurrir es un acuerdo entre el gobierno y la DC, que es sumamente legítimo”, indicó el legislador en conversación con CNN Chile. Además, Jiménez cuestionó lo que -hasta ahora- se conoce de la propuesta del Ejecutivo: “No viene algo fundamental que es subir la solidaridad, que para nosotros es fundamental que no exista solo ese 0,2, sino que haya un guarismo mucho mayor”. En ese sentido, el parlamentario integrante de la Comisión de Trabajo agregó: “No sabemos si este famoso ente público va a tener la facultad de invertir directamente o va a licitarse. Si se va a licitar será más de lo mismo”. Del mismo modo, esta mañana comenzó a circular un borrador de las indicaciones que presentaría el Ejecutivo esta mañana. En ese marco, el diputado del PS, Gastón Saavedra señaló que“no hemos llegado a acuerdo, el Gobierno debe enviar las indicaciones como corresponde porque esas que están ahí no nos satisfacen”. Para hoy en la mañana estaba convocado un punto de prensa en donde representantes de los mencionados partidos de oposición darían a conocer el acuerdo para lograr el avance del proyecto de pensiones. Sin embargo, hasta el momento esa actividad no se ha concretado. Desde el Frente Amplio cuestionaron los acercamientos por parte de diputados de oposición con el Gobierno, los que permitirían -eventualmente- destrabar la tramitación de la iniciativa gubernamental. Así lo manifestó la diputada de Convergencia Social, Gael Yeommans: “La reforma de pensiones se discute de cara a la ciudadanía. No negociando en las cocinas de las directivas de partidos de la Ex Nueva Mayoría y el Gobierno. Como Frente Amplio no seremos parte de quienes se arreglan los bigotes entre ellos”.

