Internacional Estados Unidos condena a "El Chapo" Guzmán a cadena perpetua El Chapo, de 62 años de edad, fue arrestado por última vez en enero de 2016 y en 2017 fue extraditado a Estados Unidos. Diario Uchile Miércoles 17 de julio 2019 12:30 hrs.

Joaquín “El Chapo” Guzmán, líder del Cartel de Sinaloa, fue condenado este miércoles a cadena perpetua por narcotráfico. El resto de sus días estará aislado en una prisión de máxima seguridad en Estados Unidos. La condena también estipula 30 años más de prisión por violencia con armas y 20 por lavado de dinero. También debe pagar $ 12.6 mil millones en restitución por sus crímenes. “Es justicia no solo para el gobierno mexicano, sino para todas las víctimas de Guzmán en México”, dijo Raymond P. Donovan, el agente a cargo de la oficina de Nueva York de la Administración de Control de Drogas, al diario The New York Times. Por su parte, Guzmán, durante la lectura de su sentencia, denunció malos tratos y que ha sido torturado los últimos 30 meses. “Aquí no se hizo justicia. Estados Unidos no es mejor que otros países corruptos a los que este país no respeta”, manifestó al concluir su intervención. El Chapo, de 62 años de edad, fue arrestado por última vez en enero de 2016. Antes de su última detención pudo escapar dos veces de prisión y en 2017 fue extraditado a Estados Unidos. El jurado lo declaró culpable el 12 de febrero de 10 delitos penales tras 11 semanas de juicio. Aún no hay certeza en cuál prisión será enviado Guzmán pero medios estadounidenses barajan que será llevado al penal de máxima seguridad de Florence, en Colorado, a las afueras de Denver.

