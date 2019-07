8ab76d71b0

Economía Nacional Reforma de Pensiones: con votos de la oposición diputados aprueban indicaciones del Gobierno Con votos de la DC y el PS, el Ejecutivo pudo sacar adelante sus indicaciones que apuntan a la creación de un ente público que se hará cargo de la cotización adicional, mientras que los únicos votos en contra fueron de las diputadas del Frente Amplio y del pacto Unidad para el Cambio. Jueves 18 de julio 2019

Una intensa discusión es la que se ha llevado a cabo durante esta mañana en la comisión del Trabajo de la Cámara que analiza en particular la reforma al sistema de pensiones del Presidente Sebastián Piñera. Un debate que estuvo precedido por un fallido acuerdo entre el Gobierno y la mayoría de la oposición, luego que desde la Democracia Cristiana aseguraran la existencia de un pacto con los partidos de la ex Concertación, el que fue desmentido por dichas colectividades. No obstante, en la votación de las indicaciones del Ejecutivo –las que fueron aprobadas por 8 votos a favor, 4 en contra y una abstención- fueron legisladores de la DC, el PS y el PPD quienes contribuyeron a que estas enmiendas fueran visadas por la instancia legislativa. Tal es el caso del diputado del Partido Socialista, Gastón Saavedra, quien ayer desconoció un acuerdo con el Gobierno, pero hoy votó a favor de la propuesta, mientras que el diputado del PPD, Tucapel Jiménez, optó por abstenerse. Mientras, los únicos votos en contra fueron de las diputadas Maite Orsini, Gael Yeomans, Karol Cariola y Alejandra Sepúlveda. Uno de las indicaciones que llamó la atención durante esta jornada fue una presentada por diputados de oposición, que busca que el Instituto de Previsión Social (IPS) administre la totalidad de los fondos previsionales y que sean los cotizantes los que puedan decidir si estos son gestionados por una AFP o por el sistema público, avanzando con ello hacia un modelo previsional de carácter mixto. Sin embargo, esta enmienda fue declarada inadmisible por la comisión al ser inconstitucional. Pese a esto, algunos parlamentarios quisieron hacer el punto político y emplazar al oficialismo para que acoja estar propuesta. Así lo señaló la diputada Alejandra Sepúlveda quien comparó el sistema previsional con el de salud, arguyendo que, en este último, existe la posibilidad de optar entre dos alternativas. “De la misma forma como tenemos salud con Fonasa, podemos perfectamente tener las dos visiones: la pública y la privada y nosotros creemos que los trabajadoras y trabajadores también pueden tener la misma posibilidad, pero no nos dejan tener esa libertad”. Asimismo, la parlamentaria del Frente Regionalista Verde Social apuntó a Chile Vamos: “A ustedes que les encantan las libertades, ¿por qué no puede una persona elegir si quiere un sistema público o uno privado, por qué no puede elegir? ¿por qué tenemos que someter a todos los chilenos que es AFP o AFP y no puede haber otra alternativa?”. Por su parte, el diputado UDI, Patricio Melero, destacó el significativo avance que se produciría en caso de aprobarse esta reforma “este es el esfuerzo histórico más grande que se ha hecho en Chile en materia económica para mejorar las pensiones (….) después de 40 años de un sistema previsional esta es la única reforma de fondo porque la anterior fue la que creó los multifondos del Presidente Ricardo Lagos y la anterior la de la Presidenta Bachelet que tuvo la genialidad de crear el Pilar Solidario que hoy estamos reforzando”. Además, el parlamentario criticó a un sector de la oposición por negarse a debatir estas propuestas. “Yo resalto, valoro el coraje y la valentía de los sectores políticos de oposición que han estado disponibles a dialogar y critico la mezquindad y la pequeñez de quienes desde un inicio recalzaron la idea de legislar” sostuvo. En tanto, el ministro del Trabajo, Nicolás Monckeberg defendió la propuesta del ente público, junto con indicar que el Gobierno tiene disposición para aumentar la cotización para financiar algunos seguros para los segmentos de la población más desprotegidos. Cabe recordar que la propuesta de una entidad pública y autónoma que se haga cargo de la cotización extra, fue el resultado de una negociación entre el Gobierno y la Democracia Cristiana lo que posibilitó que se aprobara la idea de legislar de dicha iniciativa. Sin embargo, desde ese partido hay visiones encontradas respecto del rol que cumplirá esa institución, la que no sólo gestionará los fondos sino que podrá licitar a otras entidades privadas, algunas de ellas controladoras de AFPs. Uno de los aspectos que ha marcado el proyecto de pensiones del Gobierno ha sido el debate que se ha dado al interior de la oposición, así como el rol que ha tenido la Democracia Cristiana en las negociaciones con el Ejecutivo. En ese sentido, durante su intervención el diputado de la DC, Gabriel Silber defendió el papel jugado por su partido para, a su juicio, mejorar sustantivamente esta iniciativa en relación con el proyecto original. De esta forma, el legislador de la falange señaló que “este proyecto está en la antípoda respecto de las ideas matrices originales (…) aunque les duela a muchos, es distinto gracias al rol de la Democracia Cristiana. Nuestro partido ha sido sujeto de presiones amenazas, descalificaciones, amenazas desde el punto de vista electoral, todo por pensar distinto”, acusó.

