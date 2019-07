c82af4fb43

Economía Política Diputada Gael Yeomans: "El postulado de que las AFPs no van a administrar el 4% es falso" En conversación con nuestro medio, la presidenta de la comisión de Trabajo de la Cámara cuestionó el actuar de diputados de oposición quienes se alinearon con el Ejecutivo en la votación en particular de la reforma previsional. Asimismo, la parlamentaria fue enfática en que los cambios introducidos por el Gobierno son menores y que no se incorpora solidaridad en el sistema, por lo que las pensiones no se verán mejoradas. Montserrat Rollano y Claudio Medrano Viernes 19 de julio 2019 16:43 hrs.

Nuevamente la difícil unidad opositora en el Parlamento se vio dañada. Esta vez no sólo por la acción de la Democracia Cristiana o el Partido Radical que durante los últimos meses han llevado diversas negociaciones con el Ejecutivo, sino que a raíz de un presunto acuerdo entre parlamentarios de todos los partidos de la ex Nueva Mayoría, a excepción del PC, para sacar adelante la reforma previsional, la que fue despachada a la comisión de Hacienda. De esta forma, con el inesperado voto del diputado socialista Gastón Saavedra y la abstención de Tucapel Jiménez del PPD, los partidos de la ex Concertación permitieron el avance del proyecto, que según representantes de su propio sector, no modifica el actual modelo previsional heredado de la dictadura. Sobre este tema, en conversación con Diario y Radio Universidad de Chile, la diputada de Convergencia Social y presidenta de la comisión de Trabajo de la Cámara, Gael Yeomans, calificó como “sorpresiva” la votación de dichos parlamentarios, considerando que un día antes habían criticado el contenido de las indicaciones, las que no variaron durante la jornada posterior. Del mismo modo cuestionó que la opinión de los mencionados parlamentarios sea mayoritaria dentro del sector: “Hay que preguntarse si dentro de esta votación del diputado Gastón Saavedra está representando a todas las y los diputados y senadores del Partido Socialista y yo entiendo que eso no es así y por lo tanto esta votación no se debería repetir como tal en la sala”. Y agregó que “el proyecto como está no debería dejar contento a quienes sostienen dentro de sus principios que es necesario incorporar la solidaridad”. Desde esa perspectiva, la legisladora recordó que “en algún momento se pensó que si la propuesta se asemejaba a la de la ex Presidenta Michelle Bachelet era más criterioso estar a favor, pero sin embargo eso no es así, ni siquiera se asemeja, entonces yo no me explico qué está detrás del apoyo del diputado Gastón Saavedra al proyecto de ley, no tengo una explicación lógica” expresó. La diputada del Frente Amplio aseguró además que “se había señalado que se iban a hacer cambios respecto de esta entidad pública, finalmente los cambios son menores, se mantiene como una institución que genera las bases de licitación pero son otros los que van a administrar este 4% adicional y los otros son compañías aseguradoras, instituciones privadas e incluso las mismas AFP pueden armar filial para administrar esa cotización adicional”. Desde esa perspectiva, la legisladora fue categórica en que “el postulado de que las AFP no van a administrar ese 4% es falso”. Una de las condiciones de diputados de oposición para votar a favor las indicaciones del Gobierno fue introducir mayor solidaridad al proyecto a través de un alza en la cotización que vaya a algunos seguros como el de dependencia o longevidad. Hoy se aprobó en la Comisión de Trabajo la “reforma” de pensiones. Hoy no ganó el gobierno, hoy tampoco ganó la DC. Lo único que se ganó fue tiempo para que la derecha siga negociando con la Concertación una mala reforma. Hoy perdieron las y los adultos mayores de nuestro país — Gael Yeomans (@GaelDiputada) July 18, 2019 Al respecto, Gael Yeomans descartó esta posibilidad: “Se señala que eventualmente se pueden crear nuevos seguros sociales, pero en lo concreto no se incorpora ninguno, simplemente está el que se había incorporado con anterioridad y que ya estaba aprobado por la comisión que es el seguro de dependencia. Acá se está tratando hacer parecer un acuerdo en base a indicaciones que no tienen cambios sustantivos en relación al contenido inicial del proyecto”. La parlamentaria recalcó que con esta reforma no se mejoran las pensiones sustantivamente “los cambios son menores, los aumentos son insignificantes y eso lo sabe el Gobierno. El tema va a quedar abierto, la brecha de género prácticamente no se toca, hay un supuesto apoyo a la clase media y las mujeres que es muy menor”. Asimismo, desmintió que en nuestro país exista un sistema previsional de carácter mixto como lo han señalado algunos sectores, principalmente del oficialismo, pero también la oposición. “Se dice que en Chile hay un sistema mixto porque el Estado subsidia el mal funcionamiento de las AFP y eso es simplemente mentira (…) pero ese subsidio no es solidaridad, hay conceptos que son sumamente errados y que se han tratado de manejar para poder engañar, pero acá no hay que perderse: no hay solidaridad en el sistema, la reforma tampoco incorpora solidaridad y lamentablemente seguimos manteniendo el modelo de capitalización individual que no ha resuelto el problema de las bajas pensiones el que se debe al modelo que tenemos y ese modelo no se toca”. 