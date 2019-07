b6a7d9205f

Medio Ambiente Plebiscito por TPP-11 ya bordea los 500 mil votos a pocos días del cierre de las votaciones Con una maratónica transmisión vía Facebook Live, este domingo se cierran las votaciones del plebiscito ciudadano organizado por la Fundación Equidad y la Plataforma Chile Mejor Sin TLC, entre otras organizaciones. Por su parte, en la sesión de este jueves, los senadores de la comisión de Relaciones Exteriores se mostraron sorprendidos por la gran participación ciudadana. Tomás González F. Viernes 19 de julio 2019 14:12 hrs.

Este jueves se celebró una nueva sesión de la comisión de Relaciones Exteriores del Senado y el tema principal de la discusión fue nuevamente el Tratado Integral Transpacífico, o mejor conocido como TPP-11. Una sesión en la que, como ya es costumbre, participó el Ejecutivo, representado por el director general de Relaciones Económicas (Direcom), Rodrigo Yáñez, pero que además, contó con las exposiciones de distintas organizaciones ligadas a la defensa de la semilla y la soberanía alimentaria. Lamentablemente, más allá de la discusión y el intercambio de opiniones, la cita estuvo marcada por las constantes interrupciones de las que fueron objeto las activistas que intentaron argumentar en contra del TPP-11. Una de ellas fue la directora de la Escuela Agroecológica en Resistencia Reberde, Patricia Núñez, quien, además de plantear sus aprensiones frente al tratado, tocó un tema que hasta ese momento era desconocido por los senadores de la comisión: el plebiscito ciudadano sobre el TPP que culmina este domingo y que, hasta ayer, contaba con más de 480 mil votos. En conversación con Diario y Radio Universidad de Chile, Patricia Núñez describió la reacción de los parlamentarios al enterarse de la exitosa iniciativa ciudadana. “Cuando les mostré las estadísticas y los gráficos que hicieron los compañeros, ellos no lo podían creer y no entendían cómo nosotros habíamos levantado este plebiscito desde la ciudadanía. Me preguntaron cómo lo hacíamos y yo les dije que era por internet, pero que también habían puntos de votación que la gente instalaba aquí y en regiones. También les dije que no tenemos medios para utilizar en esto, pero en tres días tuvimos más de 300 mil votos”, contó la directora de la Escuela Reberde. Este domingo culmina el proceso de votación on-line y a través de distintos puntos fijos establecidos por los mismos ciudadanos, que comenzó el pasado 8 de julio y que terminará con una maratónica transmisión vía Facebook Live de más seis horas en que habrán contactos en vivo con distintos puntos de votación, entrevistas a expertos e incluso conversaciones con senadores que rechazan el TPP-11. Desde la Fundación Equidad, el coordinador del plebiscito, Tomás Lagomarsino, explicó que el balance que hacen del proceso es positivo y que de esta experiencia se pueden sacar varias conclusiones y, así también, distintos insumos. “Hay tres resultados. Uno que es el resultado objetivo, la cantidad de votos, cuánto porcentaje sí, cuanto no y cuántos de abstención”, señaló Lagomarsino. “Pero aquí tenemos dos objetivos tangenciales que teníamos en consideración pero yo creo que ha sido lo más importante al final. Que es, uno, volver a poner en la contingencia y en la opinión pública el TPP-11. Vuelve a estar en la contingencia desde la semana pasada y nosotros creemos que eso responde al plebiscito. Y como tercer objetivo o resultado tangencial, nosotros diríamos que es la gran movilización de los territorios“, añadió el presidente de la Fundación Equidad. Recordemos que este domingo 21 es el último día para votar en el plebiscito por el TPP-11, lo que se puede hacer de manera muy sencilla a través del sitio web www.plebiscitotpp.cl o en cualquiera de los puntos establecidos a lo largo del país. Cabe destacar que cualquiera puede establecer un punto de votación en su lugar de trabajo o de residencia, sólo hace falta un celular o computador con acceso a internet, imprimir la imagen que está en el sitio y ubicarse en un lugar visible. El cierre de las votaciones estará acompañado de una transmisión a través de la página de Facebook del Plebiscito TPP-11, que comenzará a las 18 horas y se extenderá hasta más allá de la media noche con entrevistas, comentarios e información sobre las implicancias del tratado. Los resultados finales del plebiscito se entregarán el lunes 22 a eso de las 11 de la mañana en Santiago con un punto de prensa.

