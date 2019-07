bebc0ecb62

Política PC se distancia de Bachelet y la ex Nueva Mayoría: "Tenemos más sintonía con el Frente Amplio" El ex secretario general del Partido Comunista y actual miembro de la comisión política de la colectividad, Juan Andrés Lagos, ratificó un distanciamiento con la coalición que conformaron para el segundo gobierno de Michelle Bachelet -en el que fue asesor del Ministerio del Interior- y admitió que hoy están más cerca del Frente Amplio que de la ex Nueva Mayoría. Tomás González F. Lunes 22 de julio 2019 18:36 hrs.

No es novedad el distanciamiento que en el último tiempo ha tenido el Partido Comunista con la coalición que lo llevase a formar parte del Gobierno por primera vez desde la vuelta a la democracia. Tensión que hoy se ha visto agudizada por las declaraciones de la figura de mayor proyección en el partido, como lo es el alcalde de Recoleta, Daniel Jadue, criticando la gestión de la ex presidenta Michelle Bachelet y el lapidario informe que presentó como Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos tras su paso por Venezuela. Pese a que el Partido Comunista criticó el informe alegando falta de imparcialidad, pocas veces se había puesto en cuestión la figura de la ex presidenta de manera tan directa y apuntando a su administración como lo hizo la autoridad comunal, por lo que rápidamente se habló de dos posibilidades: una estrategia de los comunistas para distanciarse aún más de la ex Nueva Mayoría, o una ruptura al interior de la tienda. Así lo planteó el analista político y académico de la Universidad de Chile, Ernesto Águila. “O es una declaración muy bien pensada, en el sentido de generar una ruptura cultura y política profunda con Bachelet, el bacheletismo y lo que eso puede significar en la izquierda, o bien puede significar un error. Pero creo que la ruptura del PC con la figura de Bachelet requeriría de otros capitulos para darla por definitiva”, sostuvo el analista del Partido Socialista. Algo que el ex secretario general del Partido Comunista, ex asesor del Ministerio del Interior en el último gobierno de Bachelet y actual miembro de la comisión política del PC, Juan Andrés Lagos, descartó de lleno en entrevista con Diario y Radio Universidad de Chile, en donde el dirigente comunista señaló que no hay un componente estratégico en las declaraciones del alcalde, ya que la relación con la ex presidenta es de larga data. “Con Michelle Bachelet tenemos una relación de larga data y una de las cosas que ha caracterizado esa relación con ella es la franqueza tanto en los punto de acuerdo como en los puntos de desacuerdo, ese ha sido uno de los rasgos de nuestra relación”, dijo Lagos. “Por lo tanto, no es que nosotros estemos hoy día en un diseño estratégico o de esa naturaleza cuando abordamos la relación con ella”, señaló descartando una planificación detrás de las declaraciones. En esa línea, el analista político y dirigente del Partido Por la Democracia (PPD), René Jofré, sostuvo que la conformación del nuevo pacto “Unidad por el Cambio” entre comunistas, el Partido Progresista y la Federación Regionalista Verde Social ya trazó el camino que seguirá el colectivo. “Ellos tomaron una decisión política que es generar una coalición alternativa que se llama “Unidad por el Cambio”, a esto se suman las declaraciones de Jadue, pero hay que ver si, efectivamente, la dirigencia del Partido Comunista está de acuerdo con las declaraciones de él. A mí me cuesta creer que el PC comparta una declaración de esa naturaleza”, sostuvo el analista y dirigente del PPD. Lo del distanciamiento con la ex Nueva Mayoría fue , en alguna medida, confirmado por Juan Andrés Lagos, quien agregó que, luego de la derrota política en las pasadas elecciones presidenciales, como partido debían hacer esfuerzos que significaran la superación del neoliberalismo, avanzando en temas de derechos sociales y ciudadanos. Una situación que, para el miembro de la comisión política del PC, hoy en día los ha llevado a estar más cerca del Frente Amplio y más lejos de la ex Nueva Mayoría. “Efectivamente tenemos más sintonía programática con las distintas fuerzas del Frente Amplio con las que hemos dialogado, que con otras fuerzas de la antigua Concertación y de la ex Nueva Mayoría, ese es un dato de la realidad”, señaló el dirigente del PC. “Por lo tanto, nosotros queremos seguir avanzando en esa dirección para poder, efectivamente, generar las alianzas que nos permitan enfrentar los procesos sociales que se están dando hoy en día”, agregó. Además, el dirigente del PC señaló que la gestión de Daniel Jadue debe valorarse desde el punto de vista de la política nacional y de la coherencia que ha mostrado en lo que él hace, señalando, además, que el alcalde está enfocado en su reelección y no en una posible carrera presidencial.

