Educación Mario Aguilar: "El paro se extendió por la tozudez del Gobierno" El presidente del Colegio de Profesores realizó un balance de la movilización que emprendió el gremio docente, a horas que se comunique el fin del paro nacional que se extendió por más de un mes. Claudio Medrano Martes 23 de julio 2019 9:25 hrs.

Durante este día martes el Colegio de Profesores comunicará los resultados definitivos de la consulta realizada a las bases del magisterio respecto de la continuidad del paro docente, y si se confirma la tendencia, la medida de presión llegará a su fin luego de ocho semanas de movilizaciones. De acuerdo a los resultados preliminares, la opción deponer el paro se impondría con más del 60 por ciento de las preferencias, en esta votación que fue convocada luego de la Asamblea Nacional que el gremio realizó la semana pasada. Respecto de lo prologada de esta paralización, el presidente del Colegio de Profesores, Mario Aguilar, señaló en conversación con Radio y Diario Universidad de Chile que “me parece una patudez que el ministerio nos endose la responsabilidad de lo prolongada de la paralización, porque ellos recién en la cuarta semana del paro se sentaron a conversar con nosotros”. A juicio de Aguilar, “decir que es nuestra responsabilidad es insólito, yo endoso al ministerio la extensión de este paro por la tozudez del Gobierno” y agregó que “durante cuatro semanas tuvimos una ministra ausente que ni siquiera se sentó a conversar”. Sobre los puntos que quedan pendientes como el pago de la mención a las educadoras diferenciales o los cambios a la malla curricular de tercero y cuarto medio, el presidente del gremio docente sostuvo que “en el caso de las educadoras diferenciales es una discriminación que nosotros calificamos de género, no hay razón alguna para que no se les pague la mención”. Sobre el cambio a la malla curricular, Mario Aguilar afirmó que “a nosotros no nos afecta ese tema en lo laboral, pero sí nos preocupa porque los perjudicados son los jóvenes, perder estas tres asignaturas los perjudicará en su integralidad”. Finalmente, Aguilar tuvo palabras al rol que ha jugado el ministerio de Educación en este segundo gobierno de Sebastián Piñera y señaló que “la ministra durante este conflicto estuvo en un mundo paralelo, insistía con admisión justa cuando era un proyecto sin futuro, ahora dice que los Servicios Locales de Educación fracasarán cuando es su trabajo que eso no pase, pareciera que la ministra hará todo lo posible para que la nueva ley no resulte lo que me parece muy grave”, sentenció.

