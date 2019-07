837cbff518

Nacional Andrés Rebolledo: "(Con el TPP-11) el ciclo de apertura al mercado internacional estará completado" Férreo en su postura a favor del tratado internacional, el ex director de la Dirección de Relaciones Económicas y quien cerró las negociaciones por el TPP-11 defendió el que calificó como "un acuerdo razonable y balanceado". No obstante, en entrevista con Diario y Radio Universidad de Chile, el economista llamó a cerrar un ciclo de acuerdos internacionales y concentrarse en los temas internos. Tomás González F. Miércoles 24 de julio 2019 18:34 hrs.

En la historia de Chile no ha existido un tratado internacional que haya generado más revuelo que el Acuerdo Integral y Progresivo para Asociación Transpacífico o TPP-11. Pues esta vez, el debate ha logrado salir del parlamento y posicionarse en la ciudadanía. Esta semana se conocieron los resultados de un plebiscito que registró más de 580 mil votos a lo largo del país. En la votación, un 92,7 por ciento de los encuestados se manifestó en contra del TPP-11, en la que fue la consulta on line más masiva de nuestra historia. Una discusión en la que, entre mitos, rumores y verdades, han primado más las dudas que las certezas, generando un manto de confusión respecto de las verdaderas implicancias en caso de ratificar el acuerdo. Dudas que también se han extrapolado al Senado y a su Comisión de Relaciones Exteriores, hasta donde llegaron el ex Canciller Heraldo Muñoz, y el ex director de la Dirección de Relaciones Económicas (Direcon) y ex ministro de Energía, Andrés Rebolledo, en calidad de promotores del acuerdo, para despejar las dudas de los senadores, que veían con preocupación, entre otros temas, una negociación ‘tras bambalinas’ del tratado. En conversación con Diario y Radio Universidad de Chile, el ex secretario de Estado, Andrés Rebolledo, y quien cerró las negociaciones de los términos del TPP-11 en su condición de ex director de la Dirección de Relaciones Económicas, se hizo cargo de las críticas que se le han hecho al tratado respecto de la transparencia con que se llevaron a cabo los diálogos que terminaron con Chile dentro del pacto. En esa línea, Rebolledo indicó que, pese a que en un principio efectivamente hubo hermetismo en el proceso, eso cambió con la llegada del segundo gobierno de Michelle Bachelet. “Yo sinceramente creo que hubo un período en que hubo cierta opacidad en el proceso, efectivamente, porque habían ciertas cláusulas de confidencialidad. Pero lo que yo puedo responder, desde el punto de vista de lo que yo conocí, es que cuando asumimos como segundo gobierno de la presidenta Bachelet, eso cambió de manera fundamental”, señaló. “Nosotros abrimos un cuarto adjunto en donde participó todo el mundo, cientos de reuniones con decenas o cientos de organizaciones, y la información fluyó para todo el mundo”, se defendió Rebolledo. “Es decir, eran ejercicios de transparencia de información, pero no necesariamente era vinculante lo que decían ahí, como no puede ser porque Chile negocia con diez países”, agregó el economista. La tramitación en la Cámara Baja estuvo marcada por la discusión del tratado en cuatro comisiones, un hecho que era inédito hasta la aparición del acuerdo que suscribió nuestro país en el último gobierno de Michelle Bachelet, y la votación en la sala también adquirió un tinte histórico, al ser aprobado con 77 votos a favor, 68 en contra y dos abstenciones, en la definición más ajustada que ha tenido la Cámara respecto de un tratado internacional. En ese sentido, pese a su posición favorable al TPP-11, el ex director de la Direcon valoró la discusión que se ha generado en torno al tratado, indicando que marcará un antes y un después en la tramitación de los tratados internacionales. “Yo diría que a partir de ahora, hacia el futuro, la negociación, el proceso interno y la discusión de los tratados de libre comercio o de la agenda comercial en general va a ser distinta“, aseguró Rebolledo. “Yo creo que esta discusión va a marcar un punto de inflexión en Chile, desde la perspectiva de que se han dado posturas críticas y un debate muy profundo que antes no se había dado nunca. Yo sinceramente creo que eso es algo positivo y también me parece bien que se dé esta discusión más profunda”, rescató. Consultada su opinión respecto de si la discusión en torno al TPP-11 -el que calificó como “un acuerdo razonable y balanceado”-, tiene que ver más con el modelo de desarrollo económico que con el tratado mismo, Rebolledo concordó con que la inserción económica internacional de Chile ha generado críticas. Sin embargo, sostuvo que hoy el país es mejor que hace 20 años gracias a la red de acuerdos comerciales que se ha generado. Aún así, el ex director de la Direcon señaló que este tratado debiese cerrar un ciclo. “Este ciclo de acuerdos comerciales de alguna manera se ha ido completando y hoy día las tareas fundamentales son más bien domésticas, internas, de desarrollo productivo, de ciencias, tecnología, educación, para aprovechar esta red”, sostuvo Rebolledo. Asimismo, indicó que la situación en la que está Chile hoy no es la misma que en la que estaba hace algunos años, cuando era conveniente adoptar un modelo de mayor apertura. “Nosotros tuvimos una ventaja relativa, hoy día la cancha está más nivelada, todos tienen relativamente los mismos acuerdos. Por lo tanto creo que el ciclo en materia de apertura al mercado internacional está completado“, sentenció. Sobre la tramitación legislativa que ha hecho el actual Gobierno del tratado, el también ex ministro de Energía en el último gobierno de Michelle Bachelet, criticó la demora que tuvo el Ejecutivo en iniciar la tramitación del TPP-11. No obstante, valoró que el proyecto ya esté en la Cámara Alta, en donde dijo esperar que éste sea aprobado.

