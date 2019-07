8f39a4e7d7

Cultura Inicia la campaña que busca financiar el primer documental dedicado a Gastón Soublette Se trata de la película Al lugar que llego de Felipe Ossandón y Patricio González. La obra, que recoge cuatro aspectos de la vida del académico, hoy enfrenta una de sus últimas etapas. Abril Becerra Miércoles 24 de julio 2019 17:28 hrs.

Hace casi cinco años, Felipe Ossandón y Patricio González comenzaron a registrar cada uno de los movimientos del musicólogo e investigador chileno Gastón Soublette (1927). A través de estas imágenes, los realizadores pretendían capturar la trayectoria y vida de aquel singular personaje que, emplazado en Limache y a los 92 años, seguía plenamente activo. Ese fue el punto de partida del documental Al lugar que llego, que hoy se enfrenta a una de sus últimas etapas. Por ello, los realizadores iniciaron una campaña de recolección de fondos, que pretende costear la post producción de su ópera prima. “Gastón es un personaje muy singular, muy querido en Limache, muy representativo, porque sale permanentemente. No está encerrado en su casa y, por lo demás, es un personaje realmente fascinante. Entonces, nos dimos cuenta de que no tenía un documental. Así, nos lanzamos al proyecto, de una manera muy artesanal, porque no teníamos equipos y porque nunca habíamos hecho algo así”, sostuvo Felipe Ossandón. El documental está organizado a partir de los cuatro cuadrantes en que se divide la membrana del kultrún, lo que permite abordar cuatro dimensiones de Soublette. La primera de estas fases tiene que ver con la historia del “huérfano”, donde Soublette viaja a Valparaíso en medio de una búsqueda simbólica de su madre indígena; la segunda, guarda relación con su nombramiento como Lonko; la tercera, tiene que ver con su etapa como profesor y activista; la última, con la perspectiva del sabio popular. “Cuando nos acercamos a Gastón nos contó que estuvo como dos años fuera de su rutina, porque pensó que se iba a morir. Entonces, una de las cosas que dejó, fueron sus clases en la Universidad Católica, que llevaba haciendo por más de 40 años. Cuando lo fuimos a contactar, justo en dos semanas más volvía a hacer sus clases, entonces, primero quisimos filmar su regreso. Luego, nos fue dando muchas ideas hasta que llegamos al kultrún”, explicó Ossandón. “Éste se divide en cuatro partes: aire, fuego, tierra, agua. Entonces, tomamos esta división para narrar cuatro historias de Gastón, por lo que el kultrún nos sirve como para justificar el haber elegido estas cuatro historias que van entrelazadas con un hilo central que es una conversación con él”, añadió. La película tiene fijado su estreno para 2020. La campaña de recolección de fondos puede realizarse a través de la plataforma Idea.me. Más información aquí.

