Deportes Johnny Herrera podría estar viviendo sus últimos días en la "U" El arquero, símbolo del cuadro laico, podría dejar la institución luego de las declaraciones donde cuestionó al actual director técnico del equipo y la dirigencia. Claudio Medrano Miércoles 24 de julio 2019 11:26 hrs.

Cada vez es más improbable que el actual arquero de la Universidad de Chile, Johnny Herrera, termine la temporada defendiendo los colores del cuadro azul, luego de la entrevista que dio a Radio Cooperativa y en donde cuestionó el trabajo del entrenador Alfredo Arias y la dirigencia. Las relaciones entre las partes se han visto deterioradas durante esta temporada 2019, profundizado por el mal rendimiento que ha tenido la “U” en la competencia local y la pésima relación entre Herrera y Alfredo Arias y que tiene al arquero relegado a la banca. En la entrevista radial, Herrera señaló que “estoy bien físicamente y super sano. Lo más probable es que me busque otro equipo y trataré de rendir donde me toque. Por lo general he rendido, habrá que seguir jugando un tiempo más y quizás después somos colegas”, señaló Herrera. Herrera criticó a Arias señalando que “es primera vez que me pasa en el fútbol que un técnico llega y le dice a todo el mundo que la única forma de jugar es que se lesione el que es titular, y más en el puesto de arquero, donde la competencia es uno contra uno o somos tres”. El arquero aclaró que “no tengo ningún problema con ser suplente y le deseo lo mejor a Fernando De Paul, si lo está haciendo bien, lo felicito y se lo merece y que siga haciéndolo igual, pero darme a mí un portazo así… si le pasa a algún compañero lo saldría a defender, esas no son formas de cerrar la puerta a los jugadores”, comentó Herrera. Dirigencia busca la salida de Herrera Esta situación ha provocado que Azul Azul busque fórmulas para apurar la salida de Herrera y no esperar hasta el fin de su contrato. Así lo afirma el diario El Mercurio, que en una nota señala que fuentes al interior de la sociedad anónima sostienen que “no podemos permitir en el camarín a un jugador que le ofreció puñetes al DT”. Asimismo, en la dirigencia estarían dispuestos a aceptar los costos económicos y también con la hinchada “no es barato, pero es abordable. El costo es más mediático”, aclaran.

