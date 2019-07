57ae627153

Economía Nacional Política La cesantía no baja en el Gran Santiago: Más de 280 mil personas desocupadas El Centro de Microdatos de la Universidad de Chile informó que la tasa de desempleo para el trimestre abril-junio es de 8,4 por ciento, la cifra más alta desde marzo de 2016. El ministro del Trabajo comentó las cifras y además, volvió a rechazar el aprobado proyecto que reduce la jornada laboral a 40 horas semanales. Rodrigo Fuentes Jueves 25 de julio 2019 14:40 hrs.

La tasa de desempleo sigue en alza en el Gran Santiago. Esta vez llegó a un 8,4 por ciento durante el trimestre abril- junio, de acuerdo a lo informado este jueves por el Centro de Microdatos de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile. Según el informe, esto significa que hay 280 mil 267 personas desocupadas, el número más alto desde marzo del 2016. Un fuerte salto de 1,4 por ciento en doce meses y 0,8 por ciento en relación al trimestre inmediatamente anterior. El informe trimestral del Centro de Microdatos de nuestra casa de estudios, destacó que el empleo asalariado aumentó 1,3 por ciento en un año, mientras que el trabajo informal independiente tuvo una baja de 3,5 por ciento en doce meses. Para el Ministro del Trabajo Nicolás Monckeberg, esta fue una de los factores que generaron la fuerte alza de la cesantía que experimenta hoy las personas que viven en la región Metropolitana. “El desempleo aumenta de acuerdo a la Universidad de Chile, porque está cayendo en empleo informal y el independiente. Cuando nosotros llegamos al Gobierno se creaban cerca de 80 mil empleos formales, hoy el promedio es 170 mil en un año, más del doble que lo generado durante el gobierno anterior. Sabemos que estamos pasando un momento complejo en la economía del mundo, pero nuestra meta es que cada chileno que salga a buscar trabajo, lo encuentre en el menos tiempo posible”, afirmó. El informe también abordó el desempleo por género. En comparación con el trimestre anterior, la cesantía para los hombres subió 1,3 y para las mujeres igualmente aumentó, pero 1,7 por ciento, ubicándose para este sector una tendencia al alza preocupante que hoy alcanza el 9,1 por ciento. Rechazo a proyecto “40 horas” Durante un punto de prensa, el ministro del Trabajo Nicolás Monckeberg, volvió a referirse al proyecto de 40 horas semanales, aprobado este miércoles en general, por la comisión de Trabajo de la Cámara de Diputados. El secretario de Estado insistió en su total rechazo a la idea parlamentaria. “Acá no tenemos que engañar a nadie y tenemos que ser muy serios, la reducción de la jornada se puede hacer en Chile, pero hay que hacerla bien. Ningún país del mundo ha disminuido las horas laborales dejándola rígida, como es en el país. Estamos a favor de que el trabajador baje su carga laboral, tenga una mejor calidad de vida, pero no afectando su sueldo, eso es dañarlo. Sí se puede rebajar la jornada, pero tiene que ir de la mano con flexibilidad laboral, para que tenga menos días de trabajo y no solo unas horas menos cada día”, argumentó. Recordemos que la prenormativa impulsada por la diputada Camila Vallejo pasará ahora a su votación en particular dentro de la misma instancia legislativa de Trabajo. Sin embargo, el Ejecutivo apuesta por su congelamiento durante su tramitación en la comisión de Hacienda de la Cámara. Además, según el ministro Monckeberg, “todo proyecto que implique un gasto fiscal siempre debe llevar la firma del gobierno de turno”. Idea que claramente no está dentro de los planes de la actual administración.

