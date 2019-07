57ae627153

Internacional Política Pedro Sánchez: "Si me obligan a elegir entre ser Presidente y mis convicciones, elijo mis convicciones" Para el PSOE el punto de quiebre fue las carteras de Trabajo y Hacienda. "Ustedes querían controlar el 100% de los ingresos y el 50% del gasto; con el 25% de los escaños querían controlar el 80% del gasto social, siendo la cuarta fuerza política", señaló el líder socialista. Diario Uchile Jueves 25 de julio 2019 13:00 hrs.

España no logra formar Gobierno y empieza la cuenta regresiva para convocar elecciones nuevamente en el país europeo. El líder del Partido Socialista Obrero Español (PSOE), Pedro Sánchez, no logró un acuerdo con la coalición de izquierda Unidas Podemos y por lo tanto no consigue tener los votos necesarios para su investidura como Presidente. El socialista obtuvo 124 votos a favor, 155 en contra y 67 abstenciones. Las diferencias entre las fuerzas de izquierda del Parlamento español yace en el reparto de los ministerios. “Nunca hubo problemas de programa que impidieran el acuerdo. El problema nunca fue el programa, que para Iglesias era secundario, el problema son los ministerios”, dijo Sánchez durante su discurso ante el Congreso. “Si tengo que renunciar a mis principios y no ser útil a mi país, está en lo cierto señor Iglesias, yo no seré Presidente. Si me obliga a elegir entre ser presidente y mis convicciones, elijo mis convicciones y defender a España”, enfatizó Sánchez al líder de Podemos, Pablo Iglesias. Según un documento filtrado a medios españoles Unidas Podemos para formar Gobierno pidió a los socialistas la vicepresidencia de Derechos Sociales y Medioambientales, un Ministerio de Derechos Sociales, Igualdad y Economía de los Cuidados; la cartera de Trabajo, Seguridad Social y Lucha contra la Precariedad; otra de Transición Energética, Medioambiente y Derechos de los Animales; un Ministerio de Justicia Fiscal y Lucha contra el Fraude y el departamento de Ciencia, Innovación, Universidades y Economía Digital. Para el PSOE el punto de quiebre fue las carteras de Trabajo y Hacienda. “Ustedes querían controlar el 100% de los ingresos y el 50% del gasto; con el 25% de los escaños querían controlar el 80% del gasto social, siendo la cuarta fuerza política”, señaló Sánchez. “Lo único que pedimos son competencias, no sillones”, enfatizó el líder de Podemos refiriéndose a que no quieren cargos decorativos. Iglesias reiteró que todavía tiene la mano tendida para una negociación con el PSOE antes del 23 de septiembre, fecha tope para llegar a un acuerdo y que no se convoquen nuevos comicios. Según el dirigente de Podemos, la intención del partido no es “entrar en el Gobierno a cualquier precio”, la formación quiere competencias para desarrollar políticas sociales en Igualdad, Trabajo, Hacienda y Transición Ecológica. “Con las ofertas que nos están haciendo no es posible”, afirmó.

