Nacional Política ANEF por nuevo estatuto del Empleo Público: "Los cambios se hacen con los y las trabajadoras, no contra" El máximo representante de los trabajadores fiscales, José Pérez, admitió además que existe preocupación entre los funcionarios por la implementación del sistema de digitalización, que podría provocar masivos despidos. Rodrigo Fuentes Viernes 26 de julio 2019 10:00 hrs.

El Ejecutivo presentó el pasado jueves la denominada Agenda de Modernización del Estado. Se trata de al menos 50 iniciativas para, eventualmente, mejorar y transformar los procesos que tienen que ver con el aparato estatal, generando un impacto positivo en su eficiencia y en la ciudadanía. Entre las medidas que se presentaron destacan materias relacionadas con transformación digital, nuevo Estatuto del Empleo Público, gestión de los servicios, probidad y transparencia. Donde algunas ideas serán de carácter administrativo y otros proyectos de ley. Según el ministro Secretario General de la Presidencia, Gonzalo Blumel, uno de los objetivos es que “el 80 por ciento de los trámites en reparticiones públicas sean vía Internet, con el fin de evitar papeleos innecesarios”. “La prioridad central es la estrategia de transformación digital del Estado, un enorme beneficio en materia de tiempo y recursos, donde las personas acceden fácilmente y tienen más oportunidades”, afirmó. Uno de las múltiples iniciativas emanadas desde Consejo Asesor Permanente para la Modernización del Estado y calificadas como prioritarias para el Ejecutivo, es el nuevo Estatuto del Empleo Público. Para el presidente de la Agrupación Nacional de Empleados Fiscales (ANEF), José Pérez, se trata de “mucha consigna y poco contenido”, teniendo en cuenta que nunca fue consultada ni menos incorporada la propuesta que la propia ANEF tiene respecto de la modernización del reglamento que rige a los trabajadores del sector. “Existe un tremendo sesgo ahí, porque suponen que nosotros no tenemos una propuesta. Además, nosotros estamos abiertos a la discusión, ya que el actual Estatuto es bastante antiguo. Incluso, no está actualizado de acuerdo a la realidad que se vive en las distintas reparticiones. Nosotros conocemos nuestro trabajo, pero entendemos que, siempre lo hemos dicho desde la ANEF y ahora lo decimos con mayor fuerza, los cambios se hacen con los y las trabajadoras, no contra”, argumentó. Para el dirigente, también es de preocupación el qué va pasar con los trabajadores del sector público, porque muchos ya no serían necesarios dentro de este sistema de digitalización, lo que podría provocar masivos despidos. Al respecto, el presidente de la ANEF, José Pérez, indicó que existe inquietud entre los funcionarios, a pesar de que en varios departamentos la llamada modernización digital ya ha sido implementada. “Hay un porcentaje de los funcionarios que ya está dentro de la modernización digital, que no es la panacea, que no es el mejor de los mundos, como se presenta eso en este país. Está implementado en la Contraloría, en el INE y en la propia Superintendencia de Seguridad Social. Existen temores entre los funcionarios, pero nosotros señalamos que primero se deben establecer ciertas condiciones, estamos en los países de la OCDE, pero nos estamos adelantando al poner la carreta delante de los bueyes. Primero, ordenemos la casa decimos nosotros”, subrayó. El máximo representante de la ANEF, José Pérez, indicó que solicitarán detalles del anunciado nuevo Estatuto del Empleo Público, para que sea discutido en la mesa del sector con los dirigentes de las distintas reparticiones estatales que componen la instancia sindical. Además, pedirán reunirse con las autoridades del Ministerio de Hacienda y Trabajo con el fin de ahondar en un documento que – aseveró- escasamente han tenido acceso ni menos participación.

