Deportes Argentina y Perú se meten en las semifinales del squash panamericano Robertino Pezzota (ARG) y Diego Elías (PER) se metieron en la ronda de los cuatro mejores del squash masculino. Diario Uchile Viernes 26 de julio 2019 13:39 hrs. Compartir

El seleccionado argentino de squash Robertino PEZZOTA (ARG) ganó su pase a semifinales individuales de esta disciplina al ganar en un gran partido al mexicano Arturo SALAZAR (MEX) con parciales 12-14, 5-11, 11-5, 11-6 y 11-13 y una duración de 16 minutos. El argentino llegó a ponerse arriba en el marcador por 2-0. Fue entonces que SALAZAR (MEX) reaccionó y empezó a imponer su ritmo a base de fuerza y amagues, logrando empatar el partido. El game definitivo llegó cargado de emoción, el mexicano se puso 9 a 7 arriba y el rosarino pensó que lo perdía. “En ese momento, él pidió tiempo y me di cuenta que algo le molestó. Fue entonces que me iluminé, me tranquilicé un poco y me mantuve concentrado. Luego tuve dos match ball y entonces sí estaba confiado de ganarlo”, narró Robertino, visiblemente emocionado. “Él venía como favorito, está entre los 40 mejores jugadores del mundo. Yo estoy entre los 70, así que sentía que tenía poca chance, que venía más por los dobles. Sin embargo, demostré que puedo estar a la altura de este nivel de jugadores. Ahora me toca enfrentar a Miguel Ángel SALAZAR (MEX) en semifinales, en la cancha de vidrio, creo que es algo soñado”, agrega el raqueta número uno de Argentina. El albiceleste ya había pasado por una situación parecida en Toronto 2015, cuando le tocó enfrentar a César, gemelo de Arturo, dejando escapar una medalla. Esta vez, César, que ya había ganado su partido, alentaba a su hermano en cuclillas, mientras desde la tribuna se escuchaba el “venga Turi”. Nada de eso logró desconcentrar a PEZZOTA (ARG), que se convierte en el primer deportista argentino en asegurarse una medalla en Lima 2019, pues en esta disciplina el cuarto puesto también se adjudica una medalla de bronce. “Una medalla es el sueño de cualquier deportista. Por mejor posicionado que estés en el ranking, creo que cualquiera considera un Panamericano como el torneo más importante de su carrera, porque queda en la historia del deporte. Es importantísimo para mí y para que el squash se haga más conocido en Argentina, donde deben estar todos como locos”, sentenció. Elías mete a Perú en las semifinales Diego ELÍAS (PER) buscó atacarlo desde el inicio, aprovechando que tiene más velocidad y mayor potencia, pero Todd HARRITY (USA), su rival en la jornada del viernes 26, apeló a las voleas intentando alargar cada punto. “Es un jugador complicado, que está entre los mejores 40 del mundo, así que sabía que iba a ser difícil. El primer set fue muy peleado, pero después pude sacar ventaja, así que estoy muy feliz de haber ganado”, declaró el peruano. Los parciales 12-10, 11-5 y 11-5 le dieron una victoria inobjetable al jugador local, que ahora deberá doblegar al mexicano César SALAZAR (MEX) en la semifinal. “He jugado muchas veces con César, y aunque la última vez le gané, siempre es un rival bastante complicado. Mañana va a ser un día duro. Si llego a ganar, jugaría la final el mismo día por la tarde”, agregó el número seis del mundo, que busca hacer historia en Lima 2019. El peruano espera que el público colme las graderías en el Centro de Alto Rendimiento de la Videna. Juan Manuel ELÍAS (PER), entrenador y padre del jugador, lo acompaña en cada partido y se le puede ver dándole instrucciones entre cada set. “Diego es un jugador bastante versátil, muy prolijo en la parte física y técnica, lo que le permite adaptarse al cualquier tipo de juego”, explicó.

