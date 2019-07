bb4b58ca08

Deportes Brasil clasifica a las semifinales del balonmano femenino derrotando a Canadá El vigente poseedor del oro panamericano en balonmano femenino selló su pase a semifinales con el marcador 12-41. Diario Uchile Viernes 26 de julio 2019 8:42 hrs.

En un partido de desarrollo predecible, Brasil, vigente campeón panamericano de balonmano femenino, superó por 12-41 a una empeñosa selección canadiense y pasó a seminifinales. Canadá es una selección relativamente nueva en el más alto nivel del balonmano femenino. Con una actitud desenfadada, ‘les rouges’, como se les conoce, intentaron plantarle un desafío a Brasil, la potencia hegemónica de la región en este deporte. El conjunto carioca, a pesar de sudar en los primeros momentos, logró hacer valer su peso en la región y las derrotó con un claro 12-41. Brasil comenzó implementando una figura defensiva 0-6, pero trabajando con anticipaciones para bloquear cualquier avance de Canadá que pudiera acercarlos a su área de 9 metros. Canadá trabajó con velocidad sus repliegues manejando un 0-6 o un 5-1, dependiendo de la ocasión. El equipo norteamericano es enérgico y disfruta su participación en estos juegos con pasión. Las canadienses celebran a todo pulmón cada gol anotado. De ellas destacan las encargadas del ataque por la izquierda, la lateral Haven WONG (CAN) y la extremo Myriam LAPLANTE (CAN). Ésta última compartió con Catherine LÉGER (CAN) y Emily ROUTHIER (CAN) el número de dos goles anotados en este partido. A pesar de su impecable actitud e intensidad táctica, las canadienses no aparecieron muy finas con el balón en los pases y regates. Pero la frialdad, determinación y superioridad técnica de Brasil se impusieron. Las hicieron esforzarse, pero ellas no perdonaron. El primer tiempo del partido cerró con un apabullador 20-5. Ambos equipos jugaron planteando cambios constantes entre especialistas ofensivas y defensivas. Y sus jugadoras también rotaron posiciones dentro del campo. Por ejemplo, una de las más destacadas de Brasil, la nombrada como mejor jugadora del mundo en el 2014, Eduarda AMORIM (BRA), rota entre la posición de pivote y lateral. La extremo zurda brasileña Adriana CARDOSO (BRA) tuvo un día inspirado en cuanto a anotaciones, logrando diez goles para su equipo. El partido siguió su curso como se predecía a partir de los minutos iniciales y finalizó con una amplia diferencia de 12-41 a favor de Brasil que, con este resultado, clasifica a semifinales. Canadá, por su parte, se despedirá de los juegos en su último partido de la ronda preliminar de la competición contra Cuba. El próximo encuentro del seleccionado de Brasil será frente a Puerto Rico, mientras que Canadá se medirá con la selección de Cuba, cerrando así el grupo A de los Juegos Panamericanos Lima 2019 el próximo sábado 27 de julio.

