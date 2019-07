5b4f340ca7

75cb1e64f2

Nacional Francisco Huenchumilla por Ley Antiterrorista: “No estoy disponible para avalar una política de parafernalia” En medio del debate por apurar las modificaciones a la Ley Antiterrorista, Diario y Radio Universidad de Chile conversó con el senador Francisco Huenchumilla, quien aseguró que se debería intentar prevenir ese tipo de delitos en vez de darle más atribuciones a los fiscales. Dario UChile Viernes 26 de julio 2019 17:51 hrs. Compartir

Este viernes, en una visita a la 54° comisaría de Carabineros de Huechuraba -misma que el jueves se vio afectada por un artefacto explosivo- el presidente Sebastián Piñera reiteró públicamente su llamado al Congreso para apurar las modificaciones a la Ley Antiterrorista. Sin embargo, la necesidad y la aplicación de dicha normativa ha sido criticada, dado que algunos expertos consideran que hechos como el ocurrido este jueves pueden enfrentarse a través de la Ley de Servicios de Inteligencia y no con una modificación a la normativa antiterrorista. En conversación con Diario y Radio Universidad de Chile, el senador de la Democracia Cristiana, Francisco Huenchumilla, advirtió los problemas que vislumbra en la aplicación de la actual ley. “El narcotráfico tiene su normativa y no he escuchado cuestionamientos sobre esa ley. En cambio, la ley antiterrorista es para los delitos calificados como tal y, sobre esa materia, no hay acuerdo, porque el tipo penal descrito por esa ley no ha permitido utilizarla con eficacia en ningún sector de Chile. Incluso, ha sido cuestionada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos”, precisó Huenchumilla. Asimismo, el senador demócrata cristiano recordó cuáles han sido los intentos de modificar la ley antiterrorista en los últimos años; primero, con la expresidenta Michelle Bachelet en el 2014, y posteriormente en los primeros meses del gobierno de Sebastián Piñera, en 2018. “Ese proyecto el Gobierno lo abandonó, está en la Comisión de Constitución sin movimiento como hace un año. Y optaron por mandar una ley corta que significa introducir una modificación al Código Procesal Penal, al artículo 236, con el objeto de dar a los fiscales algunas facultades. Sobre ese material no tenemos acuerdo”, explicó el senador. Los cambios solicitados actualmente por el Gobierno, según Huenchumilla, se han hecho de forma muy apresurada y tendrían que ver más con una señal comunicacional que de prevención o investigación. Así lo indicó el legislador a nuestro medio. “La pregunta es, con qué herramientas cuenta el Estado para investigar, desde el punto de vista procesal penal, un delito de esta naturaleza. Y sobre esa materia no tenemos acuerdo respecto de esa Ley Antiterrorista, que hay que modificarla y para lo cual estamos disponibles, pero yo no estoy disponible para avalar una política de luces y parafernalia del Gobierno”. Finalmente, el senador mencionó que se debería hacer hincapié en la aplicación de la ley de inteligencia, sobre todo en el sentido de prevención de los delitos de terrorismo. El objetivo, según dijo, debería partir por evitar que este tipo de situaciones ocurra, más que entregar una serie de medidas intrusivas para los fiscales.

Este viernes, en una visita a la 54° comisaría de Carabineros de Huechuraba -misma que el jueves se vio afectada por un artefacto explosivo- el presidente Sebastián Piñera reiteró públicamente su llamado al Congreso para apurar las modificaciones a la Ley Antiterrorista. Sin embargo, la necesidad y la aplicación de dicha normativa ha sido criticada, dado que algunos expertos consideran que hechos como el ocurrido este jueves pueden enfrentarse a través de la Ley de Servicios de Inteligencia y no con una modificación a la normativa antiterrorista. En conversación con Diario y Radio Universidad de Chile, el senador de la Democracia Cristiana, Francisco Huenchumilla, advirtió los problemas que vislumbra en la aplicación de la actual ley. “El narcotráfico tiene su normativa y no he escuchado cuestionamientos sobre esa ley. En cambio, la ley antiterrorista es para los delitos calificados como tal y, sobre esa materia, no hay acuerdo, porque el tipo penal descrito por esa ley no ha permitido utilizarla con eficacia en ningún sector de Chile. Incluso, ha sido cuestionada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos”, precisó Huenchumilla. Asimismo, el senador demócrata cristiano recordó cuáles han sido los intentos de modificar la ley antiterrorista en los últimos años; primero, con la expresidenta Michelle Bachelet en el 2014, y posteriormente en los primeros meses del gobierno de Sebastián Piñera, en 2018. “Ese proyecto el Gobierno lo abandonó, está en la Comisión de Constitución sin movimiento como hace un año. Y optaron por mandar una ley corta que significa introducir una modificación al Código Procesal Penal, al artículo 236, con el objeto de dar a los fiscales algunas facultades. Sobre ese material no tenemos acuerdo”, explicó el senador. Los cambios solicitados actualmente por el Gobierno, según Huenchumilla, se han hecho de forma muy apresurada y tendrían que ver más con una señal comunicacional que de prevención o investigación. Así lo indicó el legislador a nuestro medio. “La pregunta es, con qué herramientas cuenta el Estado para investigar, desde el punto de vista procesal penal, un delito de esta naturaleza. Y sobre esa materia no tenemos acuerdo respecto de esa Ley Antiterrorista, que hay que modificarla y para lo cual estamos disponibles, pero yo no estoy disponible para avalar una política de luces y parafernalia del Gobierno”. Finalmente, el senador mencionó que se debería hacer hincapié en la aplicación de la ley de inteligencia, sobre todo en el sentido de prevención de los delitos de terrorismo. El objetivo, según dijo, debería partir por evitar que este tipo de situaciones ocurra, más que entregar una serie de medidas intrusivas para los fiscales.