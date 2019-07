d9c7ee713f

Daniel Borzutzky, escritor: "EE.UU. está pasando por un momento muy peligroso y muy injusto" El poeta estadounidense llega a las librerías nacionales con el libro La performance de volverse humano, que en 2016 ganó el Premio National Book Awards. La publicación presenta una realidad poblada de fronteras imaginadas y cuerpos en tránsito, que dan cuenta de un paisaje desolador. Se trata, en definitiva, de una crítica respecto de cómo hoy los gobiernos abordan el tema migratorio. Abril Becerra Sábado 27 de julio 2019 11:25 hrs.

Fronteras imaginarias y suicidas. Cuerpos en tránsito constante. Inmigrantes recluidos al subsuelo de Estados Unidos. Una ciudad levantada sobre cadáveres. Así se vislumbran los textos contenidos en La performance de volverse humano del escritor estadounidense Daniel Borzutzky (1974), publicación que en 2016 fue reconocida con el Premio National Book Awards en la categoría poesía y que, en esta oportunidad, llega a Chile bajo la traducción de Galo Ghigliotto y el amparo de Editorial Cuneta. “Para mí, era muy lógico que saliera esta traducción, porque el libro ya contenía ciertas palabras en español. Además, trata de las maneras en que Estados Unidos, Latinoamérica, la ciudad de Chicago y Chile están interconectados”, dice el poeta, quien, asimismo, es hijo de inmigrantes chilenos. “Ojalá esta publicación permita que mi obra llegue a más lectores, porque personalmente, como tengo raíces en Chile, esto es muy importante. Por otro lado, me gustaría abrir un espacio para visibilizar la literatura chilena y latinoamericana que está surgiendo en Estados Unidos. Soy parte de ese grupo”, añade. En La performance de volverse humano el tema central es la migración. Desde ahí se desprenden situaciones donde el extranjero se sitúa como un ente en constante amenaza: “Sus cuerpos fueron intercambiados por el país A a cambio de algún recurso natural valioso demandado por el país B”, puede leerse en el texto. O bien: “Este experimento poético continúa con el inmigrante en la frontera siendo asesinado a machetazos por un llamado americano colonial que custodia las dunas de arena y las plantas eléctricas (…)”. ¿De qué se trata el ejercicio presentado en el libro? El libro aborda las formas de violencia. Éstas pueden ser violencias generadas por el Estado o por oficios del Estado como la policía o la violencia urbana o la guerra. Diría que estoy interesado en lo que llamo la violencia económica que es la manera en que las políticas afectan a la gente pobre, los trabajadores, los inmigrantes y, en ese sentido, estoy muy interesado en los enlaces entre Chicago y Chile y las maneras en que las políticas neoliberales han cambiado la sociedad. En La performance de volverse humano surge un lenguaje mestizo, donde haces referencia a muchos modismos chilenos. ¿Desde dónde surge esta propuesta? Hay escritores de países latinoamericanos en Estados Unidos que crecieron hablando español e inglés, al mismo tiempo. Mi escritura es parte ello y, aunque no es un grupo muy grande, hay quienes realmente piensan, de forma paralela, en múltiples lenguajes. En el libro juegas con la idea del “americano”, incluso propones otro término: el estadounidensiano. ¿Por qué extender el lenguaje a esta nueva dimensión? En general, el término “americano” se usa para quienes viven en Estados Unidos, pero, contrariamente, es una palabra que sirve para todas las américas, entonces, eso habla de la posición de Estados Unidos, que usan el término que no corresponde a su país. Me gusta esa confrontación. El texto también funciona como un poema visual. ¿Lo percibes así? Si, también es un poema narrativo. En las imágenes busco la intensidad, o sea, trato de dar forma narrativa para que el lector pueda quedarse con una imagen durante varias páginas. En el libro también presentas la figura de Speedy Gonzáles… Eso empezó con una investigación sobre la representación de mexicanos en Estados Unidos, en los años 50. Speedy Gonzáles fue una de las primeras representaciones en la cultura popular. Entonces, el poema toma el segundo episodio de Speedy Gonzáles, del año 55, donde se presenta una frontera militarizada, en la que el gato es la guardia que trata de proteger los quesos que están en el lado de Estados Unidos. Ahí los ratones, que son los mexicanos, son pobres y están muriendo de hambre. Quieren llegar a Estados Unidos para robar los quesos. Pero, al final el gato protege la frontera y eso no sucede. Entonces, encontré súper interesante que eso, que pasó en los años 50, coincidiera con la imagen que se presenta hoy. ¿Cómo percibes el tema de la migración en Estados Unidos? Actualmente, la frontera está totalmente militarizada. Es peligroso, porque hay gente que está literalmente muriéndose, tratando de llegar a Estados Unidos. Niños que son encarcelados, se aplica la tortura, entonces, estamos en un momento donde la frontera está totalmente politizada y militarizado. Hoy la frontera da cuenta de un nacionalismo que quiere separar a los Estados Unidos de los países latinoamericanos. Por otro lado, esto no es nuevo, viene desde hace mucho tiempo atrás, pero estamos en un momento muy malo, muy peligroso y muy injusto. ¿Es un contexto mucho más duro? Sí, pero nunca ha sido bueno. Hay que considerar que La performance de volverse humano comenzó a escribirse, entre 2013 y 2014, pero lo que está pasando ahora con Trump es vergonzoso, abominable. Cuando Trump empezó como presidente intentó cambiar las leyes sobre los inmigrantes y hasta ahora ha sido imposible seguir todos los cambios. Lo que pasa es que Trump se aprovechó del tema de migración para que nazca un nacionalismo que realmente está enfocado en la idea de lo que significa ser un estadounidense. Por ende, está naciendo un nacionalismo racista que quiere dejar afuera a la gente que no es de este país, que no habla inglés y que no es blanco.

