Deportes Felipe Miranda buscará el primer oro para Chile en las finales del Esquí Náutico El experimentado deportista nacional buscará la primera presea dorada para nuestro país en Lima 2019. Claudio Medrano Lunes 29 de julio 2019 11:40 hrs.

Concluidas las extenuantes rondas eliminatorias en dos fechas, este lunes 29 y martes 30 se realizarán las finales de esquí acuático femenino y masculino en Laguna Bujama, sede que se ha convertido por unos días en el epicentro del esquí panamericano. En la rama femenina, Lima pudo apreciar el notable nivel de cuatro esquiadoras de excepción: Erika LANG (USA), Regina JAQUESS (USA), Paige RINI (CAN) y Whitney MCCLINTOCK (CAN). Las cuatro clasificaron a las finales de slalon y de figuras, así que su presencia en los podios en estas dos categorías es segura. En modalidad salto también competirán por la final, con excepción de EriKa LANG (USA), que no participó. Natalia CUGLIEVAN (PER) pudo clasificar a la final de figuras y ansía repetir la hazaña de los Juegos Panamericanos de Toronto 2015, cuando se llevó la de oro superando a Whitney MCCLINTOCK (CAN) y Erika LANG (USA). Alejandra DE OSMA (PER), por su parte, logró clasificar a las finales de slalon y de salto, emocionando a las tribunas de Bujama, aunque el reto de llevarse una medalla es bastante difícil. En la rama masculina, Bujama también recibió a esquiadores de excepción. En slalon, Robert PIGOZZI (DOM) y Felipe MIRANDA (CHI) son los favoritos para llevarse el oro. En modalidad figuras, Adam PICKOS (USA) confirmó el gran nivel mostrado en Toronto 2015, cuando se llevó el oro panamericano. Y en salto, los esquiadores Felipe MIRANDA (CHI), Rodrigo MIRANDA (CHI) y Emile RITTER (CHI) clasificaron con holgura, con saltos superiores a 61 metros, lo que prácticamente asegura a Chile al menos una medalla en esta modalidad y también en overall, en donde los chilenos han sumado importante acumulado. Finalmente, en estos Juegos Panamericanos de Lima 2019 se presentó por primera vez el wakeboard (maniobras en tabla en lugar de esquí) femenino y masculino. En esta disciplina nueva y vistosa, las favoritas son Eugenia DE ARMAS (ARG) y Mary HOWELL (USA); y, en varones, Patricio GONZALEZ (MEX) y Ulf DITSCH (ARG).

