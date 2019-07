0bff25c656

Nacional Política Hugo Frühling: "Ley antiterrorista debe tener apoyo transversal, sino está condenada al desuso" El director del Instituto de Asuntos Públicos (INAP) de la Universidad de Chile cuestionó la iniciativa que hoy promueve el Gobierno, ya que no abarca todos los aspectos necesarios para que la iniciativa sea realmente efectiva en un contexto de prevención de acciones violentas, como la ocurrida recientemente en la Comisaria de Huechuraba. Diario Uchile Martes 30 de julio 2019 18:49 hrs.

El director del Instituto de Asuntos Públicos (INAP) de la Universidad de Chile, Hugo Frühling, criticó la denominada “ley corta antiterrorista” que impulsa el Gobierno y que ha resurgido en el Parlamento luego del artefacto explosivo detonado en la Comisaría de Huechuraba. En entrevista con el programa Política en Vivo de nuestra emisora, el especialista en temas de seguridad indicó que una ley de este tipo debe incluir varios aspectos, como, por ejemplo, la definición de terrorismo, las garantías del debido proceso para los acusados de actos de dicha índole, además de las atribuciones que puedan tener los organismos que investigan o previenen acciones relacionadas. El máximo directivo del INAP, Hugo Frühling, precisó que la ley corta que promueve el Ejecutivo, solo se enfoca en otorgar mayores facultades a los organismos encargados, y que no cuenta con un acuerdo político amplio, fundamental para que la normativa sea realmente efectiva. “Mientras no haya un acuerdo político más amplio, que cubra todas estas aristas, la verdad no significa un mayor avance en la materia. La ley debe tener apoyo transversal que le de base, sino está condenada al desuso”, afirmó. El director del Instituto de Asuntos Públicos (INAP) de la Universidad de Chile agregó que hechos de extrema violencia como el ocurrido contra Carabineros en la Comisaría de Huechuraba no significan que tengamos un servicio de inteligencia defectuoso. Más bien, según dijo, la normativa que rige a dicha institucionalidad no es suficiente y no está acorde al tipo de amenazas recientes. Hugo Frühling, además, indicó que para que se constate un real avance en la prevención de hechos catalogados como terroristas, un servicio de seguridad debe contar con una capacidad operativa propia y no delegar el trabajo investigativo a las dos policías. “Hay algunos que dicen, bueno esto es producto de la ingenuidad garantista de alguna fuerza política, yo creo que no. Esto es producto de no querer interferir o ser excesivamente cauto con las atribuciones de las policías, y eso nos lleva a esta situación un poco truncada. Una entidad que, en lo referido a la inteligencia de la seguridad interior, descansa operativamente en las dos policías”, argumentó. Recordemos que el Ejecutivo ha recalcado en su pedido al Senado para apurar la tramitación de la ley corta antiterrorista. Sin embargo, la iniciativa ha producido fricciones entre parlamentarios de oposición. Tal es el caso del DC, Francisco Huenchumilla, quien desestimó que la aprobación de esta norma ayude a prevenir este tipo de hechos.

