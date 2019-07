1990424178

64659eded4

Medio Ambiente “Que las cierren ya”: Vecinos y organizaciones piden acabar con termoeléctricas en Quintero Con enormes proyecciones al costado de la planta termoeléctrica a carbón Campiche, de la empresa norteamericana AES Gener, Greenpeace y los vecinos de la zona de Quintero-Puchuncaví hicieron un llamado al Presidente Sebastián Piñera a comprometerse con acciones concretas en las llamadas "zonas de sacrificio". Tomás González F. Martes 30 de julio 2019 15:55 hrs. Compartir

Así como la mañana de ayer la localidad de Quintero amaneció en medio de una alerta ambiental por las altas concentraciones de azufre en el aire, esta madrugada la comuna vio cómo los costados de la planta termoeléctrica a carbón Campiche, de la empresa norteamericana AES Gener, se llenaron de enormes imágenes digitales alertando respecto del daño ambiental y a la salud que durante décadas han enfrentado miles de chilenos que habitan las llamadas ‘zonas de sacrificio’ de país. La iniciativa surgió desde Greenpeace, desde donde además destacaron el papel “cómplice” que ha tenido el Estado con la norteamericana AES Gener, quien además es responsable de las cuatro termoeléctricas que están en la zona de Quintero y Puchuncaví, exigiendo al a Gobierno el cierre inmediato de estas instalaciones. Fue el director nacional de Greenpeace Chile, Matías Asún, quien manifestó la preocupación de la ONG debido a una situación que calificaron como “inconstitucional”. “La situación es dramática: hay metales pesados en la tierra, plomo en la sangre de los vecinos, derrames de carbón, intoxicaciones masivas, pérdida de biodiversidad y destrucción de recursos marinos. La situación es tan grave que la Corte Suprema ya ha advertido que si vuelven a generar intoxicaciones masivas se deberá generar una evacuación general de la zona”, sostuvo Asun. “De hecho, hace unas horas la zona ha enfrentado una nueva emergencia ambiental debido a la alta presencia de dióxido de azufre”, alertó el director nacional de Greenpeace en Chile”, añadió el director nacional de Greenpeace. Esto porque, mientras la Organización Mundial de la Salud señala un máximo de 500 unidades de dióxido de azufre por metro cúbico en un lapso de 10 minutos, la última alerta del Gobierno consigna que hubo más de mil 400 unidades por metro cúbico durante 60 minutos. En el lugar también estuvieron representantes de la comunidad local, quienes expusieron la compleja situación que viven como vecinos de estas zonas de sacrificio. Fue el caso Cristina Ruiz, una de las voceras de la agrupación Mujeres en Zona de Sacrificio y Resistencia, quien en conversación con Diario y Radio Universidad de Chile exigió el cierre inmediato de las termoeléctricas. “El objetivo es que cierren las termoeléctricas a carbón, ojalá ahora para diciembre. Ningún 2020, ni 2030 ni 2040, eso a nosotros no nos sirve. La idea es que las cierren ahora ya”, pidió la dirigenta. “No podemos seguir permitiendo que nos maten, ya vamos a cumplir un año de los envenenamientos masivos y todavía no tenemos respuesta de ninguna entidad, ni mucho menos del Estado, de saber qué fue lo que nos envenenó”, manifestó la vocera de Mujeres en Zona de Sacrificio y Resistencia. La acción de Greenpeace implicó la proyección digital de varias imágenes de 45 por 45 metros pasadas las 5 de la mañana, las cuales mostraron varios mensajes alusivos a la realidad que enfrentan distintas zonas de sacrificio en el país, en especial el área de Quintero y Puchuncaví, con alusiones directas al presidente Piñera para que apure el cierre de las centrales. En ese sentido, el director nacional de Greenpeace también hizo un llamado al Presidente de la República a eliminar las termoeléctricas, de cara a la cumbre de la ONU por el cambio climático o COP25 que se realizará en diciembre en nuestro país. “En el contexto de la cumbre mundial del clima, la COP25 que se va a realizar en Chile, exigimos al Gobierno y al presidente Piñera el cierre de las termoeléctricas a carbón, las carboneras, y el fin del carbón en Chile”, sostuvo Matías Asun. “A no permitir el sinsentido de ser anfitriones de una cumbre mundial del clima mientras miles de compatriotas siguen envenenados en las zonas de sacrificio”, agregó el director de Greenpeace Chile.

Así como la mañana de ayer la localidad de Quintero amaneció en medio de una alerta ambiental por las altas concentraciones de azufre en el aire, esta madrugada la comuna vio cómo los costados de la planta termoeléctrica a carbón Campiche, de la empresa norteamericana AES Gener, se llenaron de enormes imágenes digitales alertando respecto del daño ambiental y a la salud que durante décadas han enfrentado miles de chilenos que habitan las llamadas ‘zonas de sacrificio’ de país. La iniciativa surgió desde Greenpeace, desde donde además destacaron el papel “cómplice” que ha tenido el Estado con la norteamericana AES Gener, quien además es responsable de las cuatro termoeléctricas que están en la zona de Quintero y Puchuncaví, exigiendo al a Gobierno el cierre inmediato de estas instalaciones. Fue el director nacional de Greenpeace Chile, Matías Asún, quien manifestó la preocupación de la ONG debido a una situación que calificaron como “inconstitucional”. “La situación es dramática: hay metales pesados en la tierra, plomo en la sangre de los vecinos, derrames de carbón, intoxicaciones masivas, pérdida de biodiversidad y destrucción de recursos marinos. La situación es tan grave que la Corte Suprema ya ha advertido que si vuelven a generar intoxicaciones masivas se deberá generar una evacuación general de la zona”, sostuvo Asun. “De hecho, hace unas horas la zona ha enfrentado una nueva emergencia ambiental debido a la alta presencia de dióxido de azufre”, alertó el director nacional de Greenpeace en Chile”, añadió el director nacional de Greenpeace. Esto porque, mientras la Organización Mundial de la Salud señala un máximo de 500 unidades de dióxido de azufre por metro cúbico en un lapso de 10 minutos, la última alerta del Gobierno consigna que hubo más de mil 400 unidades por metro cúbico durante 60 minutos. En el lugar también estuvieron representantes de la comunidad local, quienes expusieron la compleja situación que viven como vecinos de estas zonas de sacrificio. Fue el caso Cristina Ruiz, una de las voceras de la agrupación Mujeres en Zona de Sacrificio y Resistencia, quien en conversación con Diario y Radio Universidad de Chile exigió el cierre inmediato de las termoeléctricas. “El objetivo es que cierren las termoeléctricas a carbón, ojalá ahora para diciembre. Ningún 2020, ni 2030 ni 2040, eso a nosotros no nos sirve. La idea es que las cierren ahora ya”, pidió la dirigenta. “No podemos seguir permitiendo que nos maten, ya vamos a cumplir un año de los envenenamientos masivos y todavía no tenemos respuesta de ninguna entidad, ni mucho menos del Estado, de saber qué fue lo que nos envenenó”, manifestó la vocera de Mujeres en Zona de Sacrificio y Resistencia. La acción de Greenpeace implicó la proyección digital de varias imágenes de 45 por 45 metros pasadas las 5 de la mañana, las cuales mostraron varios mensajes alusivos a la realidad que enfrentan distintas zonas de sacrificio en el país, en especial el área de Quintero y Puchuncaví, con alusiones directas al presidente Piñera para que apure el cierre de las centrales. En ese sentido, el director nacional de Greenpeace también hizo un llamado al Presidente de la República a eliminar las termoeléctricas, de cara a la cumbre de la ONU por el cambio climático o COP25 que se realizará en diciembre en nuestro país. “En el contexto de la cumbre mundial del clima, la COP25 que se va a realizar en Chile, exigimos al Gobierno y al presidente Piñera el cierre de las termoeléctricas a carbón, las carboneras, y el fin del carbón en Chile”, sostuvo Matías Asun. “A no permitir el sinsentido de ser anfitriones de una cumbre mundial del clima mientras miles de compatriotas siguen envenenados en las zonas de sacrificio”, agregó el director de Greenpeace Chile.