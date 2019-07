0bff25c656

Educación Rector Vivaldi y ex ministro Varela enfrentan posturas sobre el financiamiento de la educación pública En el foro organizado por la Fundación Para el Progreso, el ex titular del Mineduc y el rector de la Universidad de Chile manifestaron sus diferencias en distintos temas, entre ellos, la gratuidad. Mientras Varela sostuvo que, más que un principio, es una forma de financiamiento; el rector Vivaldi indicó que tiene que ver con la solidaridad de una sociedad con aquellos menos privilegiados. Tomás González F. Martes 30 de julio 2019 18:17 hrs.

Este lunes, el rector de la Universidad de Chile, Ennio Vivaldi, y el ex ministro de Educación, Gerardo Varela, enfrentaron sus posturas sobre el carácter público de la educación en la Fundación Para el Progreso, en donde se llevó a cabo el foro “¿Combina Chile competencia y financiamiento público en la educación?”. En un interesante debate de alrededor de dos horas, los invitados expusieron sus argumentos respecto del rol que debiese tener el Estado en el financiamiento de la educación pública, pasando por los principios que debieran regir en éste y los mecanismos actuales a través de los cuales los estudiantes pagan sus estudios. En términos del sistema de financiamiento para las universidades estatales, el rector de la Universidad de Chile reparó en la implementación de la gratuidad indicando que no se debe pensar sólo en financiar individuos, sino que el foco debe estar en la institucionalidad y la capacidad de ésta para generar un beneficio para la sociedad. “Uno trata de defender una forma de financiamiento en la cual lo que se esté financiando sea una institución que sea capaz de ofrecer un número de vacantes que permita formar profesionales en la cantidad necesaria, con una formación sólida y que sea capaz de contribuir, además como universidad en su conjunto, armónicamente a los problemas que tenga el país y la región”, dijo el titular de nuestra casa de estudios. “Esa forma de entender el financiamiento de la universidad no tiene nada que ver ni siquiera con la forma cómo se implementó la gratuidad“, añadió Vivaldi. Por su parte, Gerardo Varela se manifestó a favor del enfoque del sistema actual, el que indicó está puesto en los estudiantes, señalando que el hecho financiar a las universidades de acuerdo a su contexto cae “en una lógica de competencia industrial”. “O uno se centra en cómo hago un sistema de financiamiento que sea una misma talla y le haga a todos. O me centro en el que necesite el financiamiento, que es el estudiante ¿Es éste un sistema bueno para los estudiantes? Y cuando uno se centra en los estudiantes y lo coteja, se da cuenta que efectivamente es un sistema que es bueno, funciona, no agobia y permite pagar“, comenzó Varela. “Las universidades dependiendo de su posición, naturaleza, estructura, localización, a algunas les conviene, a otras no, eso es una lógica de competencia industrial“, lanzó el ex ministro de Educación. Sobre la institucionalidad que se ha puesto en marcha hoy en día, como la gratuidad y el crédito que pretende reemplazar el CAE y Fondo Solidario, el antecesor de Marcela Cubillos en el Mineduc señaló que se deben analizar sus resultados. No obstante, aseguró que la gratuidad más que ser un principio, es sólo una forma de financiamiento. “Gastamos cuatro años discutiendo la gratuidad, la tenemos. Implementémosla, tratemos de que funcione, tratemos de evitar los riesgos que se han producido en otras partes, complementémosla para aquellos que no están y después veamos las correcciones”, propuso. “Ahora, lo peor que uno puede ser es fundamentalista en estos sistemas, yo creo que la gratuidad es una forma de financiamiento, no me parece que sea un principio“, agregó el abogado. Ennio Vivaldi no estuvo de acuerdo, y en respuesta, el Rector enfatizó en su punto sobre el rol social que deben tener las universidades estatales, asegurando que, más allá de una forma de pagar una carrera, la gratuidad debe ser considerada como un deber de la sociedad con los menos privilegiados. “Para mí la gratuidad, mucho mucho más que un sistema de financiamiento, es una forma de conceptualizar una educación desde el punto de vista de una solidaridad de la sociedad para dar una oportunidad a los menos privilegiados de poder tener acceso a aquello que de otra forma no lo hubiesen tenido”, comentó el médico cirujano. Consultados por los que, para ellos, son los principios que debieran orientar las políticas públicas en el sentido del financiamiento de la educación, Vivaldi manifestó que lo que debe primar es la concepción de la institución universidad, su función social y el interés que la sociedad tenga en financiarla. A su vez, Varela sostuvo que son tres, y que tienen que ver con una apertura de parte de las universidades estatales a buscar alternativas de financiamiento, con la libertad de los estudiantes de elegir el mecanismo y con un Estado que no discrimine entre públicas y privadas a la hora de exigir calidad.

