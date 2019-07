c3590a3205

8d31bcc142

Cultura Mathieu Guilhaumon: “Uno aprende en el diálogo con el otro, pero no detrás de una pantalla” El director del Ballet Nacional Chileno adelanta detalles sobre el reestreno de Poesía del otro, que se presenta este fin de semana en Matucana 100. Diario Uchile Miércoles 31 de julio 2019 9:37 hrs. Compartir

Escuche acá la entrevista completa a Mathieu Guilhaumon: play pause Descargar El Ballet Nacional Chileno (Banch) continuará su temporada este fin de semana con el regreso de Poesía del otro, pieza creada por Mathieu Guilhaumon a partir de la relación entre los escultores franceses Camille Claudel y Auguste Rodin. Como ha ocurrido durante el año, la compañía dejará su escenario habitual en el Teatro Universidad de Chile debido a las obras que se realizan en el sector para construir la sala que utilizará la Orquesta Sinfónica Nacional. Por eso, la obra se montará en Matucana 100, un espacio que el elenco no ocupa desde 2012. “Es una buena oportunidad ser más visibles en uno de los escenarios más relevantes de la danza contemporánea en Santiago. Nos permite apostar a nuevas audiencias”, dijo Guilhaumon en la primera edición de Radioanálisis. Poesía del otro fue estrenada en 2017 y, según el director del Banch, es una buena aproximación para un público no tan cercano a la compañía. “Pensando en un público que viene por primera vez a vernos, me pregunté cuáles serían las obras más representativas de lo que es el Banch actualmente, en su línea artística y estética. Y Poesía del otro me vino a la mente”, explicó. “No me gusta tanto reponer mis propias obras, pero Poesía del otro fue distinta en su proceso de creación. Hubo una participación muy activa de todos los intérpretes del Banch y considero que es un verdadero trabajo en conjunto entre ellos y yo”, agregó. Aunque el punto de partida del montaje es la relación entre Camille Claudel y Auguste Rodin, el coreógrafo francés recalcó que el foco es otro: “Pensando en esa relación, lo que me interesó fue el tema de la musa, qué es efectivamente la creatividad, de dónde sale. Además, sabiendo que Claudel nunca tuvo la oportunidad de ser reconocida en su tiempo”, dijo. “Para mí también era importante reconocer que esa mujer era una artista con su propia obra, que no solo era conocida porque estaba con Rodin, sino que su trabajo es muy potente y relevante”, subrayó. Según Mathieu Guilhaumon, la obra se enmarca en un tema recurrente en su trabajo como coreógrafo: las relaciones humanas: “Hoy tenemos recursos para comunicarnos y expresarnos, si pensamos en las redes sociales, en los que estamos perdiendo lo que significa relacionarse directamente con otra persona. Me lo cuestiono mucho: ¿qué significa estar en redes sociales y tener tantos “amigos”? ¿Qué significa compartir con esos “amigos”?”, dijo. “El encuentro con el otro obliga a desplazarse, a cuestionarse. Uno aprende mucho, pero eso pasa por estar en un verdadero diálogo, no desde una distancia o detrás de una pantalla”, señaló. Poesía del otro se presentará entre este jueves 1 y el domingo 4 de agosto en Matucana 100, con entradas a ocho mil pesos y descuentos para estudiantes, personas de la tercera edad y funcionarios de la Universidad de Chile, entre otros beneficios. Más información en Banch.

Escuche acá la entrevista completa a Mathieu Guilhaumon: play pause Descargar El Ballet Nacional Chileno (Banch) continuará su temporada este fin de semana con el regreso de Poesía del otro, pieza creada por Mathieu Guilhaumon a partir de la relación entre los escultores franceses Camille Claudel y Auguste Rodin. Como ha ocurrido durante el año, la compañía dejará su escenario habitual en el Teatro Universidad de Chile debido a las obras que se realizan en el sector para construir la sala que utilizará la Orquesta Sinfónica Nacional. Por eso, la obra se montará en Matucana 100, un espacio que el elenco no ocupa desde 2012. “Es una buena oportunidad ser más visibles en uno de los escenarios más relevantes de la danza contemporánea en Santiago. Nos permite apostar a nuevas audiencias”, dijo Guilhaumon en la primera edición de Radioanálisis. Poesía del otro fue estrenada en 2017 y, según el director del Banch, es una buena aproximación para un público no tan cercano a la compañía. “Pensando en un público que viene por primera vez a vernos, me pregunté cuáles serían las obras más representativas de lo que es el Banch actualmente, en su línea artística y estética. Y Poesía del otro me vino a la mente”, explicó. “No me gusta tanto reponer mis propias obras, pero Poesía del otro fue distinta en su proceso de creación. Hubo una participación muy activa de todos los intérpretes del Banch y considero que es un verdadero trabajo en conjunto entre ellos y yo”, agregó. Aunque el punto de partida del montaje es la relación entre Camille Claudel y Auguste Rodin, el coreógrafo francés recalcó que el foco es otro: “Pensando en esa relación, lo que me interesó fue el tema de la musa, qué es efectivamente la creatividad, de dónde sale. Además, sabiendo que Claudel nunca tuvo la oportunidad de ser reconocida en su tiempo”, dijo. “Para mí también era importante reconocer que esa mujer era una artista con su propia obra, que no solo era conocida porque estaba con Rodin, sino que su trabajo es muy potente y relevante”, subrayó. Según Mathieu Guilhaumon, la obra se enmarca en un tema recurrente en su trabajo como coreógrafo: las relaciones humanas: “Hoy tenemos recursos para comunicarnos y expresarnos, si pensamos en las redes sociales, en los que estamos perdiendo lo que significa relacionarse directamente con otra persona. Me lo cuestiono mucho: ¿qué significa estar en redes sociales y tener tantos “amigos”? ¿Qué significa compartir con esos “amigos”?”, dijo. “El encuentro con el otro obliga a desplazarse, a cuestionarse. Uno aprende mucho, pero eso pasa por estar en un verdadero diálogo, no desde una distancia o detrás de una pantalla”, señaló. Poesía del otro se presentará entre este jueves 1 y el domingo 4 de agosto en Matucana 100, con entradas a ocho mil pesos y descuentos para estudiantes, personas de la tercera edad y funcionarios de la Universidad de Chile, entre otros beneficios. Más información en Banch.