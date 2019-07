c3590a3205

Derechos Humanos Sergio Micco, nuevo director del INDH: "Acá la lógica de derecha, centro e izquierda no puede aplicarse" En conversación con Diario y Radio U. de Chile, el académico del Instituto de Asuntos Públicos de nuestra casa de estudios profundizó en los temas que coparán la agenda durante su período como director nacional. En resumen, son cuatro: los migrantes, el conflicto intercultural, las mujeres y el Sename. Tomás González F. Miércoles 31 de julio 2019 13:36 hrs.

La salida de Consuelo Contreras de la dirección del Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) no pasó desapercibida, y menos lo hizo la llegada de quien fue elegido para reemplazarla, el abogado integrante del Centro de Estudios del Desarrollo y académico del Instituto de Asuntos Públicos de la Universidad de Chile, Sergio Micco, cuya elección recibió las críticas de distintos sectores opositores. En esa línea, parlamentarios y organizaciones ligadas a la defensa de los derechos humanos manifestaron sus aprensiones por la llegada de Micco al organismo, apuntando al vínculo que une al abogado con la Democracia Cristiana. En conversación con Diario y Radio Universidad de Chile, el abogado salió al paso de las críticas y lamentó que, habiendo tantas otros temas prioritarios, se desvíe la atención a discusiones de ésta índole. “Primero el dolor que produce cuando el Instituto tiene que estar avocado, por ejemplo, al tema de migrantes y le estemos dedicando esta cantidad de tiempo a este tipo de debate”, lamentó el director del Instituto Nacional de Derechos Humanos. “El INDH es una corporación autónoma de derecho público, esto no es una subsecretaría, no es un ministerio ni un gabinete. Es decir, acá las lógicas de derecha, centro e izquierda no pueden aplicarse“, agregó Micco. Consultado sobre los temas prioritarios que tendrá su gestión en el organismo, Micco señaló que el foco estará puesto en cuatro temas principales: migración, conflicto intercultural, mujeres y niños. “Tenemos un tremendo problema en Chile que es la migración. Ahí el INDH ha estado en una situación compleja y va a seguir estando, porque nuestro deber es proteger los derechos humanos de todos los habitantes que estén en el país”, comenzó. “Segundo, tenemos un problema enorme respecto del conflicto intercultural. Ahí tenemos otra prioridad clarísima. Nos enfrentamos con claridad a la situación del caso Catrillanca y ahí hay algo que no se ha resuelto”, continuó el director del INDH. En esa línea, el investigador del Instituto de Asuntos Públicos integró un tema que, pese a que en el último tiempo ha tomado mucho revuelo, no se había puesto un énfasis desde los derechos humanos, y que tiene que ver con las constantes vulneraciones a las que son sometidas miles de mujeres en nuestro país. “La República democrática se basa en el respeto de los derechos humanos: libertad e igualdad. Eso en el caso de las mujeres sabemos que no existe. Son las mujeres las que sufren discriminaciones múltiples”, sostuvo el académico de la Universidad de Chile. “Es decir, una mujer temporera, de región, inmigrante y que se tiene que hacer cargo de sus hijos sola, ahí tú te das cuenta de la cantidad de discriminaciones que hacen que esas mujeres sean las más débiles de nuestra sociedad”, añadió. Por último, el sucesor de Consuelo Contreras en el INDH indicó que la situación de los miles de niños y niñas que actualmente se encuentran en los centros de protección del Sename a lo largo del país, también será un tema prioritario, sobre todo, por la información que se ha dado a conocer en el último tiempo. “Nosotros como Instituto sacamos un informe sobre el Sename, que demuestra que los niños más vulnerados de Chile, niños que no tienen ninguna posibilidad de defenderse son objeto de los peores abusos, y que nuestro sistema de acogida a los niños es tan controvertible que una inmensa mayoría de esos niños terminan en la cárcel”, dijo el investigador del Instituto de Asuntos Públicos de nuestra casa de estudios. En esa línea, Micco hizo una crítica al sistema político en nuestro país por haber puesto otros temas por encima de los que, para él, son más prioritarios. “Yo te diría que hay una falencia del sistema político chileno. Porque se privilegian otras demandas y lo grave, en este caso, es que los diagnósticos -que son pavorosos- se vienen sucediendo uno tras de otro y no hemos sido capaces como país de ponernos de acuerdo en dos cosas: la institucionalidad y en el financiamiento”, finalizó el director nacional del INDH.

