Deportes Con favoritismo de Cuba comienzan las finales del boxeo Panamericano Nueve pugilistas cubanos pelearán por medallas de oro este 1 y 2 de agosto en los Juegos Panamericanos Lima 2019. Claudio Medrano Jueves 1 de agosto 2019 9:12 hrs.

Con nueve deportistas clasificados a la final de los Juegos Panamericanos, Cuba lidera la lista de equipos de boxeo que pelearán por medallas de oro. Estados Unidos (5), Brasil (4), Colombia (4), República Dominicana (3), Argentina (2), Canadá (1), Puerto Rico (1) y Ecuador (1) también tendrán serias posibilidades de subir a lo más alto del podio en Lima 2019. Los combates del jueves 1 de agosto comenzarán a las 19 horas en el Coliseo Miguel Grau del Callao. Yosbany VEITÍA (CUB) y Rodrigo MARTE (DOM) pelearán en la final de peso mosca (52 kg), mientras que Lázaro ÁLVAREZ (CUB) y Leonel DE LOS SANTOS (DOM) lo harán en la categoría ligero (60 kg). Luego Roniel IGLESIAS (CUB) y Rohan POLANCO (DOM) se enfrentarán por la medalla de oro de la división wélter (69 kg). Los otros duelos serán: Julio LA CRUZ (CUB) vs. Keno MACHADO (BRA) en semipesado (81 kg); y Cristian SALCEDO (COL) vs. Dainier PERÓ (CUBA) en súper pesado (+91 kg). En la rama femenina, Leonela SÁNCHEZ (ARG) y Jucielen CERQUEIRA (BRA) pelearán para llegar a lo más alto del podio en la categoría peso gallo (54-57 kg). Más tarde, Myriam DA SILVA (CAN) se medirá contra Oshae JONES (USA) en la división ligero (64-69 kg). Las peleas del viernes 2 de agosto también empezarán a las 19 horas. Yuberjen MARTÍNEZ (COL) disputará el oro de la categoría minimosca (46-49 kg) con Óscar COLLAZO (PUR). En peso gallo (56 kg), Duke RAGAN (USA) se enfrentará con Osvel CABALLERO (CUB). Otros duelos que se verán son los de Andy CRUZ (CUB) vs. Keyshawn DAVIS (USA) en wélter ligero (64 kg); Arlen LÓPEZ (CUB) vs. Hebert CARVALHO (BRA) en peso medio (75 kg); y Erislandy SAVÓN (CUB) vs. Julio CASTILLO (ECU), en la división pesado (91 kg). En la rama femenina, Virginia FUCHS (USA) disputará el oro con Ingrit VALENCIA (COL) en la categoría mosca (48-51 kg), mientras que en ligero (57-60 kg) se verán las caras Beatriz SOARES (BRA) y Dayana SÁNCHEZ (ARG). La última pelea de boxeo de los Juegos Panamericanos será entre Jessica CAICEDO (COL) y Naomi GRAHAM (USA), por peso medio (69-75 kg).

