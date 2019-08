7e48af130d

Nacional "Era insuficiente": Sindicato de Inacap Arica rechaza última oferta de la empresa De esta forma, los docentes y administrativos de la institución de educación superior se preparan para la última etapa del proceso: la mediación obligatoria. Sin embargo, hasta ahora no han visto, de parte de Inacap, disposición para avanzar en demandas fundamentales del petitorio. Andrea Bustos C. Jueves 1 de agosto 2019 20:28 hrs.

Fueron 108 los socios del Sindicato de trabajadores de Inacap Arica los que rechazaron la última oferta de su empleador en la negociación colectiva, mientras que solo cinco la aprobaron. Los docentes y administrativos habían recibido la propuesta el pasado 24 de julio, sin embargo, luego de analizarla y discutirla, consideraron que sigue siendo insuficiente respecto de sus demandas. A través de un comunicado de prensa, desde el Sindicato de trabajadores de Inacap señalaron que “este contundente rechazo a la última oferta del empleador demuestra nuestra fuerza real, y esperamos que la institución entienda el legítimo clamor de los/as trabajadores/as, y se disponga a negociar con nosotros, mostrando una real voluntad de avanzar”. En conversación con Diario y Radio Universidad de Chile, Carlos Gallardo, presidente del sindicato, indicó que este rechazo no fue sorpresivo. “Esperábamos que sucediera así, esperábamos cerca del 90 por ciento de rechazo, y el 95 nos dejó sumamente satisfechos porque no podía ser de otra forma, porque la oferta que da el empleador es básicamente la misma que nos respondió a los 10 días de haber entregado el proyecto, es decir, el 13 de junio. Entonces, claramente la propuesta era insuficiente, seguía siéndolo”, dijo. Si bien en el proceso de negociación del contrato colectivo los trabajadores y su empleador han podido avanzar en algunos bonos y asignaciones, han quedado pendientes tres puntos esenciales del petitorio. Al respecto, Carlos Gallardo explicó que uno de ellos es el tema del reajuste real. “Nosotros estamos pidiendo un 9 por ciento de reajuste real a dos años, y la empresa nos está ofreciendo 5, 5 pero a tres años”, indicó. Agregó que tampoco se ha podido acordar algo sobre el “reconocimiento de la carrera funcionaria, tanto para administrativos como para docentes. El empleador, definitivamente, desconoce eso y no lo quiere negociar, porque establece que hay una política de compensaciones en la universidad que regula esa materia”. En último lugar, continúa pendiente el pago de las horas no lectivas, que ha sido un punto bastante crítico según los trabajadores, esto, porque Inacap considera que no se deben pagar, ya que argumentan que “el valor que paga en el caso de los docentes por hora, que están en clases, cubre esas horas no lectivas”. Estos puntos, más algunos referentes a pago de asignaciones para el sindicato y aguinaldos no se han podido resolver. “Esas son las principales materias que quedaron rezagadas, ahí no muestran ningún avance”, explicó Carlos Gallardo. Respecto del proceso y de la disposición de la empresa, el presidente del Sindicato de trabajadores de Inacap Arica dijo que, a pesar de que su empleador no ha querido ceder en las peticiones más importantes, los docentes y administrativos no van a dejar de demandar cambios en sus condiciones de trabajo. “Vamos a volcar todas nuestras energías en resolver las diferencias en las mediaciones y vamos a agotar todos nuestros recursos. Tenemos disponibilidad para dialogar todos los temas, pero si el empleador sostiene su postura actual, obviamente la huelga legal va ser un recurso que vamos a emplear para presionar a la empresa a seguir negociando, bajo ningún punto de vista nosotros nos vamos a bajar de la mesa para no negociar”, aseveró. Con este rechazo, ahora alguna de las partes debe solicitar la mediación obligatoria, lo que desde el sindicato esperan hacer en los próximos días, mientras tanto, están a la espera de una resolución de la Dirección del Trabajo que debe pronunciarse respecto de qué sucede con los procesos de negociación en instituciones de educación cuando hay receso académico. Esto, porque la sede Inacap Arica tendrá a sus trabajadores de vacaciones durante la próxima semana, mismo periodo en el que debería desarrollarse la mediación obligatoria. En caso de que en este proceso nuevamente no se logre un acuerdo, los trabajadores de Inacap Arica aseguraron que están dispuestos y preparados para iniciar su huelga legal. Créditos fotografías: Sindicato de trabajadores Inacap Arica

