Groenlandia se derrite: pierde 11 mil millones de toneladas de hielo en un día

La ola de calor proveniente del Sáhara que ha afectado Europa tuvo un efecto devastador en los hielos de Goenlandia donde el 56% del territorio está siendo afectado por el derretimiento de hielo, llegando a perder 11.000 millones de toneladas en un día y 160.000 millones de toneladas de hielo solo en julio, según ha informado la portavoz de la Organización Meteorológica Mundial de la ONU, Clare Nullis.

El proceso inició en mayo con temperaturas que constantemente se han mantenido sobre la media y los expertos avizoran que este año se superarán los niveles de deshielo de 2012, cuando se llegaron a los 250.000 millones de toneladas de agua.

And here’s a satellite view of the situation in Greenland, including the impact of #wildfire. The image, from @Pierre_Markuse, speaks for itself.https://t.co/VrnRlv5xF7

— WMO | OMM (@WMO) August 2, 2019