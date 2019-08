84032aa9fd

Política PPD y PS ad portas de una alianza para lista de concejales El timonel del Partido por la Democracia aludió a la sociedad histórica entre su conglomerado y el Socialista, mientras apuesta a un pacto mayor para la elección de gobernadores regionales que también se llevará a cabo en 2020. Diario UChile Sábado 3 de agosto 2019 13:47 hrs.

En la mañana de este sábado y en el marco de la Directiva Nacional 2019 del Partido por la Democracia (PPD), el presidente de la colectividad, Heraldo Muñoz, admitió que el camino para llegar a un acuerdo para correr en una lista junto al Partido Socialista en las próximas elecciones municipales está muy próximo a llegar a un acuerdo. “Hay conversaciones avanzadas para tener eventualmente un acuerdo para las listas de concejales con el PS. Tenemos una larga trayectoria, somos socios históricos. Si bien, no se ha cerrado ese acuerdo, está muy bien encaminado y esperamos que eso ocurra”, manifestó el ex canciller durante la segunda administración de Michelle Bachelet. “No es ningún drama que para concejales el PPD vaya eventualmente con el PS, el PR vaya en una lista sola, y el FA tenga una lista o no la tenga, me parece que para concejales vamos a tener una situación de competencia mucho más intensa, pero en la medida que va subiendo a alcaldes o gobernadores regionales la exigencia de unidad electoral será mayor”, agregó el ex ministro. El presidente del PPD expresó también que su partido pretende llevar adelante una estrategia diferenciada para las distintas elecciones, utilizando lo que él llamó “geometría variable”. Lo anterior significa que la tienda buscará aliarse con el PS para las elecciones municipales, mientras busca una alianza mayor, desde la Democracia Cristiana hasta el Frente Amplio, para enfrentar los comicios para elegir a los gobernadores regionales. Particularmente para la elección de alcaldes, Muñoz postula que la oposición presente candidatos únicos. “Estoy proponiendo que en las 10 comunas mas ‘populosas’ del país, donde están gobernadas por Chile Vamos, que nos pongamos de acuerdo para tener candidatos unitarios. Sólo en esas diez comunas”, expresó el timonel PPD. Las elecciones municipales se llevarán a cabo el 6 de diciembre de 2020 para elegir 345 alcaldes y 2240 concejales.

