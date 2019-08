Panamericanos 2019: Chile suma dos nuevas medallas con tenis y ciclismo

Alexa Guarachi y Nicolás Jarry dieron el oro a Chile en dobles mixto de tenis en los Juegos Panamericanos. Guarachi, nacida en Estados Unidos también se convirtió en la primera mujer en la historia de Chile en ganar una medalla de oro en la disciplina del tenis. Esta es la cuarta medalla de oro para Chile.

La tenista agradeció a través de Twitter a Jarry por la experiencia y manifestó sentirse orgullosa de representar a Chile.

No words to describe this feeling. Thank you @NicoJarry Very proud to represent Chile!! ❤️ #PanamericanosLima2019 pic.twitter.com/UvIAUAVbI3

— Alexa Guarachi (@aguarachi) August 4, 2019