Ministra Cubillos frena iniciativa para convertir al Instituto Nacional en liceo mixto

La ministra de Educación, Marcela Cubillos, respondió este lunes a la pretensión manifestada por el alcalde de Santiago, Felipe Alessandri, para que el Instituto Nacional acepte estudiantes mujeres a partir del próximo año.

La autoridad comunal expresó su intención de que las matrículas para 2020 contemplen 350 cupos para mujeres en séptimo básico. “Estamos instando a la subsecretaría de Educación a que pueda hacernos la modificación para que puedan entrar”, dijo a Emol.

Ante esto, la titular de Educación advirtió que “se tienen que cumplir ciertas condiciones para que se dé la autorización legal”, apuntando especialmente a cambios en la infraestructura del recinto.

“Debe cumplir con todo lo que la normativa señala. Mientras esos cambios no se acrediten y habiéndose ya iniciado el proceso para el Sistema de Admisión Escolar, lo que hoy tenemos es que en el proceso de admisión la matrícula declarada es masculina y así será para el próximo año”, señaló a Radio Agricultura.

Aunque la controversia enfrentó a dos figuras del oficialismo, Alessandri descartó más tarde que exista una polémica con el Mineduc y afirmó que se está “haciendo todo lo posible para que el Instituto Nacional reciba a mujeres en 2020”.

Ninguna polémica. He sido claro en decir que “estamos haciendo todo lo posible” para que IN reciba alumnas en marzo del 2020. Sabemos que necesitamos autorizaciones legales y cambios de infraestructura, que comenzaremos a trabajar c @mcubillossigall y equipo en los próximos días https://t.co/CpHDPfErNz

— Felipe Alessandri (@AlessandriFelip) August 5, 2019