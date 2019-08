3f2151f084

Internacional David Choquehuanca: "El 99% de los bolivianos sabemos que Evo Morales es quien garantiza estabilidad" Entrevistado por Diario y Radio U.de Chile el ex canciller boliviano aseguró que en las próximas elecciones presidenciales de octubre, sería Morales quien se impondría a Carlos Mesa. Además afirmó que la demanda marítima es parte constitutiva de la identidad de su país. Diario Uchile Miércoles 7 de agosto 2019 17:59 hrs.

Hasta enero del 2017, David Choquehuanca se desempeñó como el canciller del Estado Plurinacional de Bolivia. Más de diez años en un cargo que le otorgó reconocimiento a nivel mundial. Hoy ejerce como secretario general de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América (ALBA), por lo que tiene un rol estelar en el engranaje de las políticas de integración entre los países con gobiernos de izquierda en América Latina, como Cuba, Venezuela, Nicaragua, y la misma Bolivia. De visita en nuestro país, el ex ministro boliviano dialogó con Radio y Diario Universidad de Chile, asegurando, entre otras cosas, que la demanda marítima de su país debe abordarse de manera “sincera” con Chile, pues una salida soberana al mar es parte de la identidad de los bolivianos por lo que no se debe huir del tema, sino dialogar. “Necesitamos nuevamente reconstruir esa hermandad”, afirma uno de los hombres fuertes de Evo Morales. Este es un país que lo mantuvo bastante ocupado cuando usted era canciller ¿qué representa para usted visitar Chile? Nosotros lo que buscamos es trabajar por la integración, trabajar por la hermandad, trabajar por la paz, y Chile, Argentina, Perú, los países de nuestra región, estamos impulsando acciones de manera conjunta. En este año Bolivia asume la presidencia pro témpore del Qhapac Ñan. El Qhapac Ñan es el camino de nuestros ancestros. Qhapac significa persona que vive bien, y Ñan significa camino. Los chilenos, los bolivianos, los argentinos, los colombianos, los ecuatorianos, juntos, hemos impulsado en las Naciones Unidas, en la Unesco, para que nuestro Qhapac Ñan, ese camino de la integración y de la unidad, sea declarado Patrimonio Mundial de la Humanidad. Somos hermanos todos, no solamente los que vivimos en lo que se llama hoy Sudamérica: todos somos hermanos. Cuando vengo a Chile yo siempre tengo esa apertura de conversar con el hermano chileno que busca justicia, con el hermano chileno que busca defender nuestras soberanías, con el hermano chileno que busca hermandad. Necesitamos construir una buena vecindad, necesitamos garantizar la paz para las futuras generaciones, necesitamos garantizar tranquilidad, no podemos seguir fomentando el desencuentro, la división de nuestras familias. La responsabilidad de resolver estos problemas no solamente está en manos de nuestras autoridades, sino que está, fundamentalmente, en manos de nuestros pueblos. La invocación que usted hace a la integración está –me imagino- conectada con el proyecto político que ustedes han reivindicado y que pasa por reconocerse como un Estado Plurinacional, con pueblos que trascienden a lo que hoy conocemos como Bolivia, Perú o Chile. Por otro lado, también han planteado la idea del buen vivir que tiene patrones comunes en los pueblos de América Latina. Nosotros hoy vivimos las consecuencias de la aplicación de un modelo de desarrollo occidental, capitalista ¿y qué tenemos? Pobreza, desigualdad, problemas de migración, crisis energética, crisis alimentaria, crisis hídrica, crisis financiera, crisis institucional: todo está en crisis. Hay un desorden mundial. Le llaman a esto la crisis mundial del capitalismo, y frente a esto, frente a la crisis que nos ha generado este modelo de desarrollo, se levanta una propuesta desde nuestras raíces, desde nuestras culturas milenarias, se llama el vivir bien, frente a ese modelo de desarrollo que busca el vivir mejor, que nos ha generado los problemas que hoy tenemos. Y ante esto, se levanta una propuesta desde nuestros pueblos ancestrales, quienes han preservado códigos y valores, por ejemplo, ‘Jiwasa’, que es un principio que han preservado nuestros ancestros. ‘Jiwasa’ es un código, no sabemos qué idioma es, pero significa ‘no soy yo, somos nosotros’, es la muerte del egocentrismo. Estamos emergiendo desde abajo con estas propuestas. Lo que plantea el vivir bien es volver al camino del equilibrio, de la hermandad. En el vivir bien la acumulación no tendría ningún sentido. Así es. Nuestro planeta es redondo, por tanto, nuestra economía tiene que ser circular, no tiene que ser lineal. Nosotros no estamos de acuerdo con esa economía de acumulación porque estamos yendo, incluso, en contra de nuestra naturaleza. Nosotros, en el vivir bien, planteamos la economía circular, así como somos, una economía de la redistribución. ‘Jiwasa’ es la muerte del individualismo, del antropocentrismo, y del eurocentrismo. En un planeta, en una manera de estar donde una persona, un árbol y un río forman parte de una misma cosa. Así es, y cuando digo ‘Jiwasa’ no solamente me refiero a las personas, sino a todos lo que existimos, y no solo existimos los seres humanos. A la luz de lo que usted señala, esta idea del sería incompatible con el modelo neoliberal. Totalmente, y no solo los aymaras sabemos eso. Hubo una reunión para celebrar los 50 años del G77, llegaron a Bolivia 130 países, presidentes, ministros, científicos. Estos presidentes, estos ministros, hemos analizado estas crisis, porque son globales, los problemas son de todos. Ningún país tiene la capacidad de encarar de manera aislada los problemas, solos no existimos hoy. Y lo que concluimos fue que se debe ‘construir desde el sur un nuevo orden mundial, con justicia social para vivir bien’, y éste es un mandato ya que hemos recibido y hemos empezado a trabajar para recuperar estos principios de las culturas milenarias, porque consideramos que las respuestas a la crisis global del capitalismo las vamos a encontrar en las culturas milenarias que están planteando el vivir bien. El vivir bien es garantizar el equilibrio individual y colectivo, es ser personas sanas. En cuanto a la relación Chile-Bolivia, tenemos por un lado a Chile, donde el sentimiento de la defensa de las fronteras es muy fuerte entre la oligarquía, pero también en un sector importante de la sociedad. Por el otro lado, para el pueblo boliviano la salida soberana al mar es una aspiración irrenunciable ¿Cómo se zanja eso? Tenemos que tener calma, no nos tenemos que desesperar. Yo pienso que un día se tienen que resolver todos los problemas, no solamente el problema entre Chile y Bolivia, tenemos que tener la capacidad de encarar como hermanos, como buenos vecinos, todos los problemas. Y yo estoy seguro de que un día la racionalidad se impondrá. Tenemos que sentarnos de manera sincera y abordar el tema, no tenemos que huir de él. Tenemos que buscar espacios de encuentro a todo nivel. Queremos diálogo, no queremos enfrentamiento, nos necesitamos todos. ¿Por qué para el pueblo boliviano la salida al mar con soberanía es una aspiración irrenunciable? Es parte constitutiva de nuestra identidad. Nosotros, en el pasado, teníamos acceso al Pacífico y al Atlántico. Necesitamos nuevamente reconstruir esa hermandad. La misma Corte Internacional ha expresado que Bolivia nació con mar. Y por culpa de intereses ajenos, no de los que vivimos aquí, Bolivia pierde este acceso. ¿Usted suscribe que en la Guerra del Pacífico se debió a los intereses salitreros anglosajones? Así es. Todas las guerras son provocadas por intereses ajenos por sobre los intereses nacionales. Tenemos que revisar de manera conjunta nuestra historia, los niños necesitan conocerla, es un derecho, y, a partir de ahí, enfrentar y corregir todos los errores que uno comete. Tenemos que tener la capacidad de tomar conciencia, siempre estamos a tiempo de corregir los errores que hemos cometido. Nos necesitamos todos, Chile no puede aislarse. No hay que ocultar nada a nuestros pueblos. En su país hay elección presidencial del próximo 20 de octubre. El presidente Evo Morales tiene el apoyo mayoritario del pueblo, pero se dice que su liderazgo se ha desgastado ¿Cuál es su apreciación de lo que ocurrirá en esa contienda? Por no decir el 100 por ciento, voy a decir que el 99 por ciento de los bolivianos sabemos que el único candidato que garantiza estabilidad económica, estabilidad social, estabilidad política en el país se llama Evo Morales. Los empresarios saben eso, en las universidades saben eso, los campesinos saben eso, las organizaciones políticas, ya sean de izquierda o derecha, saben eso. Nosotros necesitamos estabilidad, por eso el pueblo boliviano nos apoya, porque esta estabilidad nos ha permitido crecer, superar muchos problemas, implementar leyes que defienden los intereses nacionales y no los intereses de unos cuantos. Estamos superando la pobreza extrema poco a poco, eso es lo que apoya el pueblo boliviano. ¿Va a ganar Evo Morales entonces? ¿Quién trabaja para perder? Nadie. No estoy preguntándole lo que quiere que pase, sino lo que usted piensa que va a pasar. Nosotros trabajamos para ganar, siempre, y yo pienso que vamos a seguir ganando. Nuestro proceso va a continuar. Escucha la entrevista a continuación: play pause Descargar

