Organizaciones sociales proponen mejorías al proyecto del Servicio de Biodiversidad Se trata de un texto que propone más de 30 indicaciones que se podrían realizar a la iniciativa, que el pasado 26 de julio pasó a su segundo trámite constitucional en la Cámara de Diputados. Andrea Bustos C. Miércoles 7 de agosto 2019 8:20 hrs.

Más de 20 organizaciones de la sociedad civil suscribieron un documento que propone diversas mejoras al contenido del proyecto de Ley que crea el Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas (SBAP) así como el Sistema Nacional de Áreas Protegidas, y que fue entregado al Ministerio de Medio Ambiente. En el documento, algunos de los aspectos cuestionados son, por ejemplo, la falta de adecuación del principio jerarquía con los estándares de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN), la ausencia de otros principios relevantes como el de gobernanza y la falta de robustez de la planificación ecológica como instrumento de conservación de la biodiversidad. También la incompatibilidad de las compensaciones en biodiversidad y de los bancos de compensación con la conservación de la biodiversidad, la supresión del concepto de “áreas colocadas bajo protección oficial” para efectos del SEIA, entre otros. Al respecto Ignacio Martínez, abogado e investigador de Fundación Terram, adherente al documento, valoró el trabajo conjunto que han hecho las organizaciones en torno a este documento. “La propuesta presentada al ministerio es el resultado y culminación de un trabajo de meses, coordinado por Fundación Terram y en el que participaron organizaciones de la sociedad civil y especialistas vinculados al mundo ambiental, bajo un proceso que incluyó reuniones periódicas destinadas tanto a reflexionar y discutir acerca del contenido del mencionado proyecto de ley, como a identificar sus virtudes, vacíos y falencias, para plantear mejoras concretas”, dijo. En tanto Yendery Cerda, miembro de Codeff, otra de las organizaciones que suscribió estas mejoras, se refirió a las aprehensiones que tienen con el proyecto: “Una de nuestras preocupaciones, y lo que planteamos en la carta, es que si bien el proyecto tiene avances y mejoras respecto a la propuesta de tener un Sistema de Áreas Silvestres Protegidas, no se hace cargo y no resuelve la problemática relacionada con la gobernanza de este tipo de áreas alineándose y tomando los criterios que hoy en día son usados mundialmente”, explicó. Parte de las organizaciones adherentes son Fundación Terram, Ecosistemas, Oceana, Cooperativa Calahuala, Corporación Amigos de los Parques, Observatorio Ciudadano, Fundación Geute Conservación Sur, Corporación Puelo Patagonia, Comité Pro-Defensa de la Flora y Fauna CODEFF, entre otras. Por otra parte, además se esta solicitud de mejoras, desde Conaf sus trabajadores se mantienen alerta ante el avanzar de este proyecto y también del que crea el Servicio Nacional Forestal, que también se encuentra en segundo trámite constitucional pero en la Cámara Baja. Según explicó el presidente del Sindicato Nacional de Profesionales de Conaf, Ricardo Heinsohn, la creación del Servicio Nacional Forestal no garantiza estabilidad laboral para quienes hoy se desempeñan en la Corporación. “Ambos son proyectos que contienen normativa laboral que obviamente preocupa a los trabajadores porque no dan garantías de estabilidad laboral, en el Sernafor no se establece, por ejemplo, que con la ley quienes trabajamos en Conaf vayamos a pasar al nuevo servicio. Por lo mismo estamos exigiendo que se diga en la misma ley que todos los trabajadores en funciones al momento de la promulgación de la ley seamos traspasados. Eso no se ha plasmado en ninguna indicación de parte del Ejecutivo”, señaló. Heinsohn criticó que la creación del Servicio de Biodiversidad y Áreas protegidas le quita a Conaf facultades históricas de cuidado al bosque nativo, lo que eventualmente podría ser perjudicial para su conservación. “Estamos hablando de un tema que es una de las prioridades de Conaf históricamente, y esa función del cuidado y manejo del bosque nativo va quedar en manos de gente que no tiene ninguna experiencia en el tema, y será como que Conaf no ha existido y en ese intertanto en que se crea el servicio el arrase de bosque nativo va ser horroroso”, comentó. Además, el presidente del Sindicato Nacional de Profesionales de Conaf lamentó que el Gobierno esté apresurando la aprobación del Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas (SBAP), pues aseguró que esto se debe a que, debido a la realización de la COP25, quieren tener iniciativas medioambientales que presentar.

