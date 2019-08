55d6be5a46

Deportes Bronce en el ciclismo y final en tiro con arco destacan en una nueva jornada de Chile en los Panamericanos José Luis Rodríguez remató tercero en la contrarreloj y el equipo masculino del tiro con arco disputará el oro con Canadá el domingo. Claudio Medrano Jueves 8 de agosto 2019 8:38 hrs.

Fueron 37 los kilómetros que tuvo que recorrer a toda velocidad José Luis Rodríguez para darle una nueva medalla al Team Chile en los Juegos Panamericanos. El “Pumita” terminó en el tercer lugar de la Contra Reloj, superado sólo por el colombiano Daniel Martínez y el brasileño Magno Do Prado, sumando así su segunda medalla en Lima y la quinta del ciclismo para nuestro país. “Muy contento de volver a estar en este tipo de eventos. El año pasado tuve una lesión que me dejó fuera, pero he este año he vuelto bien firme. Esperaba este resultado, conocía a los contrincantes. Pude dar lo mejor y quedarme con el bronce. Feliz de sumar mi segunda medalla en estos Juegos”, analizó José Luis. Varios kilómetros al sur del logro de Rodríguez, en Villa María del Triunfo, tres jóvenes deportistas quedaron en la historia del Tiro con Arco nacional: Ricardo Soto, Andrés Aguilar y Juan Painevil derrotaron a Brasil y a México, instalándose en la final de la competencia por equipos en Arco Recurvo. Con esto, aseguraron al menos una medalla de plata, la segunda presea de este deporte en toda la historia de Juegos Panamericanos. “Nos tocó contra los segundo mejores clasificados. Era una tarea difícil, pero sabíamos que había chance y trabajamos duro para lograrlo”, explicó Ricardo Soto. Al cierre de la jornada, el Team Chile acumulaba 23 medallas en estos Juegos Panamericanos (5 de oro, 9 de plata y 9 de bronce), ocupando el noveno lugar en el medallero oficial, entre 41 países en competencia.

