Cultura Francisco Sanfuentes presenta una noche de Sonidos Precarios en Sala Master El artista visual y académico muestra este viernes una obra en que la música y las imágenes se entrelazan con testimonios de pacientes del Instituto Psiquiátrico. Diario Uchile Jueves 8 de agosto 2019 18:27 hrs.

Escucha acá la entrevista completa a Francisco Sanfuentes: play pause Descargar En la Sala Master de Radio Universidad de Chile se presentará este viernes Sonidos Precarios, obra que conjuga música y artes visuales y que ha sido presentada por el artista Francisco Sanfuentes. En la ocasión, el académico estará acompañado por el guitarrista Angelo Pierattini (Weichafe), el baterista Carlos Gómez y el tecladista y bajista Felipe Silva. Sonidos Precarios es una propuesta cuyos orígenes se remiten al año 2015, en la que Francisco Sanfuentes mezcla elementos de la música experimental con imágenes y relatos de pacientes del Instituto Psiquiátrico, la mayoría diagnosticados con esquizofrenia. Aunque no es un concierto convencional, el vicedecano de la Facultad de Artes de la Universidad de Chile explicó que la música tiene una función central en la experiencia del público: “Es un solo relato. Se le puede llamar concierto porque predomina lo musical”, dijo en la primera edición de Radioanálisis. “Es una música que tiene un carácter simple, porque se exponen mucho mejor las materialidades de las que se trata esto, por ejemplo, las voces. Es una experiencia de una hora y algo. Primero va a aparecer un viejo amigo que conozco desde que era muy chico, Angelo Pierattini, y después vamos a ir entrelazando este otro tipo de relatos, siempre bajo esta materialidad precaria y sucia del sonido, porque responde a experiencias que no son necesariamente amables. A veces se vuelve esperanzador, porque las voces de mis amigos del Psiquiátrico son más esperanzadoras que muchas de las cosas que somos capaces de hablar en el día a día”, detalló. Sonidos Precarios es un proyecto que se enmarca en la investigación que Francisco Sanfuentes ha desarrollado durante años en torno a la calle y la ciudad. En ese sentido, el artista hizo una distinción entre ambos conceptos: “El espacio público es como una mirada más panóptica y totalizadora, estamos pensando la ciudad en su esfera pública y como un todo más complejo. Es como si la miráramos de arriba, una mirada más racional, una construcción y un deseo de constituir una ciudad donde opera una sociedad determinada”, explicó. En cambio, argumentó, “la calle es habitar la experiencia personal, individual y única de estar parado en la esquina, caminando, mirando el suelo, padeciendo o disfrutando pequeñas o grandes cosas. Ese lugar donde estamos, esa pequeña caminata de una cuadra, para nosotros es el centro del universo, para bien o para mal”. “En esa calle podemos percibir eso otro, eso que va a contrapelo de esta construcción imaginaria de la ciudad, de la urbe, donde hay consideraciones sociales y urbanísticas”, agregó. En esa línea, Francisco Sanfuentes afirmó que “la ciudad es un artefacto neoliberal, construido a partir de trayectos predeterminados, forzados. Pareciera que no existiera nada entre el trabajo y la casa, donde todos volvemos a refugiarnos, entre los centros de consumo”. “Sin embargo, cuando uno dobla en la esquina donde no debe doblar, se detiene donde no debe, cuando uno se deja llevar, la calle es apertura y es un espacio de fragilidad, porque las distinciones se suspenden. Aquí me presentas como vicedecano, pero en la calle no soy nada más que un sujeto que camina, mis saberes son frágiles. La calle me devuelve otra cosa”, añadió. Sonidos Precarios se presentará desde las 20:30 horas de este viernes en la Sala Master de Radio Universidad de Chile, ubicada en Miguel Claro 509. La entrada tiene un valor de tres mil pesos para público general y es gratuita para estudiantes. Más información en Sala Master.

