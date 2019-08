b235150627

94357415cd

Salud “Es insuficiente”: Vecinos y trabajadores critican anuncio de nuevo Hospital Metropolitano Norte Los funcionarios del Hospital San José aseguraron que las 368 camas que tendrá el nuevo recinto no darán a basto con la enorme demanda del sector norte de la capital, asegurando que la asociación público-privada que financiará el proyecto no fue lo acordado con el Minsal en reuniones previas. Tomás González F. Viernes 9 de agosto 2019 8:16 hrs. Compartir

Luego de meses de espera y una serie de reuniones entre usuarios, funcionarios y autoridades de Gobierno, fue el propio Presidente de la República quien, este miércoles, confirmó la construcción del nuevo hospital para la zona norte de la Región Metropolitana. En el anuncio, Sebastián Piñera sostuvo que “después de haber analizado todas las oportunidades hemos resuelto que este hospital se va a construir en la comuna de Colina, pero va a estar muy cerca porque quedará donde convergen las comunas de Colina, Lampa y Quilicura”. El recinto será un hospital de alta complejidad que estaría listo el cuarto trimestre de 2025 y será financiado en concesión a través de una asociación público-privada, en una operación para la que el Estado desembolsará alrededor de 230 millones de dólares. Además, se anunció que el complejo contará con una capacidad de 368 camas. El anuncio se dio en medio de las protestas que protagonizaron funcionarios y usuarios del único recinto que opera actualmente en la zona, el Hospital San José, quienes habiéndose reunido anteriormente en dos ocasiones con el ministro de Salud, Jaime Mañalich, criticaban un supuesto incumplimiento de los compromisos que el Minsal había adquirido y la demora de la ratificación del nuevo recinto hospitalario. No obstante, llegado el día del anuncio, sus preocupaciones, lejos de disiparse, se acrecentaron. Uno de los temores que tenían los funcionarios del recinto, era la capacidad que tendría el nuevo hospital para la zona norte, teniendo en cuenta la complicada situación en que se encuentra el Hospital San José. En ese sentido, la vocera de los funcionarios de la Urgencia del Hospital San José, Gloria Pinto, sostuvo que este nuevo recinto no dará abasto. “Siempre hemos dicho que la capacidad del hospital tiene que sobrepasar las 500 camas. Entendiendo que nosotros, teniendo un hospital que tiene más de 300 y tantas camas también, no cumplimos con cubrir la necesidad de la población en general”, señaló la técnica paramédica. “Es insuficiente. Nos presentan un hospital con 368 camas que estaría terminado en 2025, por lo que nosotros consultamos cuál es la proyección que ellos hicieron, porque hoy día, en el área norte, tenemos un déficit de por lo menos 400 camas. Entonces, según la proyección de crecimiento, de aumento por migración y otros temas, esto ya quedó chico. O sea, este hospital de sólo pensarlo ya quedó chico“, criticó la vocera de los funcionarios de la Urgencia del Hospital San José. Este miércoles, además, se confirmó que el hospital se emplazará en la comuna de Colina, en desmedro de las opciones que presentaron las comunas de Quilicura y Lampa. Sobre esto, el ministro Mañalich, indicó que “este es el terreno que nos permite contar con un recinto de alta complejidad y que beneficiará a más de un millón de personas”. Escépticos, los funcionarios y usuarios del Servicio de Salud Metropolitano Norte pidieron una reunión con el Minsal justo después de que el Presidente entregó la información. Ahí se habló, entre otros temas, del lugar en donde será ubicado el hospital. Sobre esto, la presidenta del Consejo Consultivo de Usuarios del Hospital San José, Ingrid González, quien participó del encuentro con el equipo del Ministerio de Salud, se mostró preocupada por una decisión que, a su parecer, tiene que ver con una motivación política. “Preguntamos y efectivamente fue comprado por el municipio de Colina para que se emplazara este hospital acá”, explicó la dirigenta. “Entonces nos parece lógico el razonamiento de que fue una decisión política, más que pensar finalmente en el mejor emplazamiento. No quiero decir con esto que no sea el apropiado, simplemente, nos parece extraño que habiendo un terreno que ya había sido cedido anteriormente, como es el de Quilicura, se tome esta decisión del terreno de Colina”, expresó González. Una resolución inesperada y que también sorprendió al alcalde de la comuna de Quilicura, Juan Carrasco, quien en conversación con Diario y Radio Universidad de Chile se mostró preocupado por la carencia de un plan de transporte que permita a los vecinos de su comuna llegar de manera sencilla al recinto. “Son familias en situación vulnerable las que van a llegar a ese hospital, yo creo que es necesario trabajar fuertemente el tema de la conectividad”, indicó. Sobre la decisión de utilizar el terreno que ofrecía la municipalidad de Colina, y no el que ofrecía Quilicura, el jefe comunal aseguró que el terreno que tenía el municipio contaba con todas las características. “Es una decisión un poco compleja. Más allá de que Quilicura hoy día reúne todas las condiciones porque somos comuna metro, también tenemos el metro tren Santiago-Batuco, podíamos llegar al resto de las comunas de manera mucho más fácil y el terreno nuestro era gratuito, yo lo que espero es que esta decisión no sea política“, indicó la autoridad comunal. “Espero que no haya pasado por eso, porque si no, evidentemente que me deja desilusionado y con mucha pena”, agregó Carrasco. Recordar que el anuncio llegó en medio de las movilizaciones de los funcionarios y usuarios del Hospital San José, el recinto hospitalario que atiende a los habitante del sector norte de Santiago, quienes criticaban el incumplimiento de una serie de compromisos adquiridos con el Ministerio de Salud. Fue luego de esto que el ministro Jaime Mañalich afirmó que el proyecto estaba listo y que sería anunciado por el Mandatario.

Luego de meses de espera y una serie de reuniones entre usuarios, funcionarios y autoridades de Gobierno, fue el propio Presidente de la República quien, este miércoles, confirmó la construcción del nuevo hospital para la zona norte de la Región Metropolitana. En el anuncio, Sebastián Piñera sostuvo que “después de haber analizado todas las oportunidades hemos resuelto que este hospital se va a construir en la comuna de Colina, pero va a estar muy cerca porque quedará donde convergen las comunas de Colina, Lampa y Quilicura”. El recinto será un hospital de alta complejidad que estaría listo el cuarto trimestre de 2025 y será financiado en concesión a través de una asociación público-privada, en una operación para la que el Estado desembolsará alrededor de 230 millones de dólares. Además, se anunció que el complejo contará con una capacidad de 368 camas. El anuncio se dio en medio de las protestas que protagonizaron funcionarios y usuarios del único recinto que opera actualmente en la zona, el Hospital San José, quienes habiéndose reunido anteriormente en dos ocasiones con el ministro de Salud, Jaime Mañalich, criticaban un supuesto incumplimiento de los compromisos que el Minsal había adquirido y la demora de la ratificación del nuevo recinto hospitalario. No obstante, llegado el día del anuncio, sus preocupaciones, lejos de disiparse, se acrecentaron. Uno de los temores que tenían los funcionarios del recinto, era la capacidad que tendría el nuevo hospital para la zona norte, teniendo en cuenta la complicada situación en que se encuentra el Hospital San José. En ese sentido, la vocera de los funcionarios de la Urgencia del Hospital San José, Gloria Pinto, sostuvo que este nuevo recinto no dará abasto. “Siempre hemos dicho que la capacidad del hospital tiene que sobrepasar las 500 camas. Entendiendo que nosotros, teniendo un hospital que tiene más de 300 y tantas camas también, no cumplimos con cubrir la necesidad de la población en general”, señaló la técnica paramédica. “Es insuficiente. Nos presentan un hospital con 368 camas que estaría terminado en 2025, por lo que nosotros consultamos cuál es la proyección que ellos hicieron, porque hoy día, en el área norte, tenemos un déficit de por lo menos 400 camas. Entonces, según la proyección de crecimiento, de aumento por migración y otros temas, esto ya quedó chico. O sea, este hospital de sólo pensarlo ya quedó chico“, criticó la vocera de los funcionarios de la Urgencia del Hospital San José. Este miércoles, además, se confirmó que el hospital se emplazará en la comuna de Colina, en desmedro de las opciones que presentaron las comunas de Quilicura y Lampa. Sobre esto, el ministro Mañalich, indicó que “este es el terreno que nos permite contar con un recinto de alta complejidad y que beneficiará a más de un millón de personas”. Escépticos, los funcionarios y usuarios del Servicio de Salud Metropolitano Norte pidieron una reunión con el Minsal justo después de que el Presidente entregó la información. Ahí se habló, entre otros temas, del lugar en donde será ubicado el hospital. Sobre esto, la presidenta del Consejo Consultivo de Usuarios del Hospital San José, Ingrid González, quien participó del encuentro con el equipo del Ministerio de Salud, se mostró preocupada por una decisión que, a su parecer, tiene que ver con una motivación política. “Preguntamos y efectivamente fue comprado por el municipio de Colina para que se emplazara este hospital acá”, explicó la dirigenta. “Entonces nos parece lógico el razonamiento de que fue una decisión política, más que pensar finalmente en el mejor emplazamiento. No quiero decir con esto que no sea el apropiado, simplemente, nos parece extraño que habiendo un terreno que ya había sido cedido anteriormente, como es el de Quilicura, se tome esta decisión del terreno de Colina”, expresó González. Una resolución inesperada y que también sorprendió al alcalde de la comuna de Quilicura, Juan Carrasco, quien en conversación con Diario y Radio Universidad de Chile se mostró preocupado por la carencia de un plan de transporte que permita a los vecinos de su comuna llegar de manera sencilla al recinto. “Son familias en situación vulnerable las que van a llegar a ese hospital, yo creo que es necesario trabajar fuertemente el tema de la conectividad”, indicó. Sobre la decisión de utilizar el terreno que ofrecía la municipalidad de Colina, y no el que ofrecía Quilicura, el jefe comunal aseguró que el terreno que tenía el municipio contaba con todas las características. “Es una decisión un poco compleja. Más allá de que Quilicura hoy día reúne todas las condiciones porque somos comuna metro, también tenemos el metro tren Santiago-Batuco, podíamos llegar al resto de las comunas de manera mucho más fácil y el terreno nuestro era gratuito, yo lo que espero es que esta decisión no sea política“, indicó la autoridad comunal. “Espero que no haya pasado por eso, porque si no, evidentemente que me deja desilusionado y con mucha pena”, agregó Carrasco. Recordar que el anuncio llegó en medio de las movilizaciones de los funcionarios y usuarios del Hospital San José, el recinto hospitalario que atiende a los habitante del sector norte de Santiago, quienes criticaban el incumplimiento de una serie de compromisos adquiridos con el Ministerio de Salud. Fue luego de esto que el ministro Jaime Mañalich afirmó que el proyecto estaba listo y que sería anunciado por el Mandatario.