Internacional Bet Gerber por primarias argentinas: "De cara a las elecciones de octubre, la diferencia parece irremontable" Para la Doctora en Ciencias Sociales, los grandes perdedores de la votación del domingo fueron la coalición del gobierno y las propias encuestas, "porque ninguna se acercó, ni en provincias ni en total nacional, a lo que sucedió". Claudia Carvajal G. Lunes 12 de agosto 2019 9:04 hrs.

La dupla de Alberto Fernández-Cristina Fernández se impuso por 15,02 puntos por sobre la fórmula Mauricio Macri-Miguel Ángel Pichetto en las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO). Los resultados, que se dieron a conocer más de una hora y media después de lo previsto, entregan al Frente de Todos el 47,35%, mientras que Juntos por el Cambio alcanza el 32,33%.. Pasadas las diez de la noche locales, el líder del PRO expresó públicamente su descontento con el resultado. “Hemos tenido una mala elección”, dijo Macri. En el otro bando, en cambio, el candidato peronista celebraba. “Estoy seguro que hoy los argentinos empezamos a construir otra historia”, afirmó Alberto Fernández, cerca de la medianoche. Sobre los resultados y la apabullante derrota del oficialismo argentino, nuestro noticiario conversó con la Directora de Opinión Pública y Comunicación Política de la Fundación Chile 21, Elisabet Gerber, quien analizó los resultados de las llamadas PASO. “La verdad es que superó todas las expectativas, también desbarató todas las encuestas. Los grandes perdedores de la votación del domingo fue al partido Cambiemos y las propias encuestas, porque ninguna se acercó ni en provincias ni en total nacional a lo que sucedió”. “De acuerdo a las encuestas las diferencias que se barajaban eran de 4 puntos a favor de la fórmula Fernández Fernández y hoy sabemos que son 16. De cara a las elecciones de octubre esta parece una diferencia irremontable por varios motivos: En las PASO de 2015 si bien ganó Scioli, el opositor del oficialismo que competía con Mauricio Macri, en octubre fueron dos millones más de personas a votar que básicamente se volcaron por Mauricio Macri. En esta oportunidad la diferencia es tanta que es prácticamente imposible aquello. Barajamos 3 claves para definir si la diferencia es remontable o no. Primero, que alguien saque más de 40 puntos,y si se aproximara a 45, sería difícil de alcanzar. Segundo cuánto sumaban los dos primeros, porque si suman más del ochenta por ciento, también dice mucho respecto de que no hay terceras fuerzas importantes o tan importantes como para poder volcar el tablero electoral. Y tercero, cuán alta es la participación porque si ayer (domingo) era relativamente baja dejaba un margen de duda importante con respecto de los que no fueron. Pero la participación fue de 75%, lo que es bastante alto, aunque debemos recordar que en Argentina el voto es obligatorio”, manifestó la experta. Consultada respecto de la posibilidad que el Frente de Todos triunfe en primera vuelta, la doctora en Ciencias Sociales de FLACSO-Argentina señaló que siempre hay que ser prudente ya que las armas que tiene el oficialismo son muy potentes, “pues hasta el viernes jugaba con gran parte del establishment económico a su favor, los medios más importantes y una cantidad de recursos tremendamente importantes. Hicieron esfuerzos enormes porque la campaña no girara en torno a lo económico que es donde el macrismo tiene resultados calamitosos. Sin embargo por supuesto que para la gente, cuando no puede pagar la cuenta de luz, ese tema es ineludible, hagas la campaña que hagas” puntualizó Gerber. En cuanto a si otros factores podrían considerarse como factores influyentes en el resultado de las primarias celebradas el domingo, Bet Gerber fue enfática al expresar que la economía es clave. “Con una inflación interanual del 57%, caída real de los salarios de un 12%, tasa de desocupación en 10% y la cantidad de personas que viven bajo la línea de pobreza subió 10 puntos. A la vez también hay que considerar que los medios argentinos, al igual que en Chile, han omitido los temas relacionados con la corrupción, que en el caso del macrismo pasa por fuga de capitales, por el nombramiento de personas vinculadas a empresas en altísimos cargos, las muchísimas causas que afectan al Presidente y sus funcionarios, aunque acá solo se mencionan las que afectan a Cristina Fernández que son mucho más noticiables por su espectacularidad. Todo llega a la ciudadanía, pero la corrupción es transversal, así que no creo que defina, sino que lo que define es la economía”. Respecto de los gobernadores, Bet Gerber señala que la mayor sorpresa para ella fue el resultado de la provincia de Buenos Aires. “No pensé que sería tal la diferencia porque María Eugenia Vidal, la actual gobernadora, es la mejor figura del macrismo, tanto que se fantaseó con una candidatura de ella, sin embargo, finalmente se quedó en la provincia como carta segura y esta diferencia es increíble, sobre todos porque Axel Kicillof comenzó a hacer campaña pública y oficial hace poco y con muy pocos recursos. Es muy llamativo esto, es la anticampaña: hace una cosa muy territorial, con un autito, un Renault Clio, con un megáfono y actos en las plazas…Es un fenómeno más allá de la carrera que seguramente va a desplegar y seguramente va a ganar en octubre. Creo que ni en su propio comando se imaginaron que él tendría más del 50 por ciento”. Finalmente, la experta manifestó que luego de estos resultados, anhela que el concepto de “Argenzuela” deje de ser herramienta para el macrismo. “Esperemos que en todos nuestros países las campañas tomen más alturas que el apelar a Venezuela. Si Venezuela cobrara derechos de autor, haría algo de justicia por el abuso que se ha hecho de su nombre. (Mauricio Macri) Ciertamente debe dar un giro de 180 grados a su campaña y no me imagino con qué recursos discursivos lo hará. Hasta ahora, su campaña ha sido profundamente populista: apela a lo emocional y no a lo racional, a una república y no a datos de la realidad, construye su identidad sobre la base del enemigo y no de una definición propia”. “Lo que le queda a Macri es jugar con los mercados, el viernes mismo hubo una subida de la bolsa parece que originada por la idea que él ganaría, pero fue una maniobra totalmente trucha porque los Bancos compraron sus propias acciones. No sé para cuánto más le dará. Lo de los fantasmas del temor y el miedo, parece agotado, ojalá que así sea y que la campaña empiece a girar más en torno a contenidos y propuestas, porque de esto poco ha hablado. En una de esas este desastre provoca un giro”, concluyó la Directora de Opinión Pública y Comunicación Política de la Fundación Chile 21.

