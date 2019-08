eb39311b5e

Economía Política Proyecto "40 horas" no da tregua al Gobierno y motiva nueva arremetida comunicacional de La Moneda Aunque la semana pasada el Ejecutivo anunció una indicación que, a primera vista, equiparaba ambas iniciativas, lo cierto es que dicha acción no calmó las aguas en el oficialismo por lo que el propio Presidente Sebastián Piñera tuvo que intervenir. Montserrat Rollano Lunes 12 de agosto 2019 19:31 hrs.

Los proyectos de rebaja de la jornada laboral se han convertido, por estos días, en un dolor de cabeza para el Gobierno. La moción de las diputadas comunistas Camila Vallejo y Karol Cariola ha conseguido un apoyo transversal que incluso va más allá de la oposición, además de una valoración positiva por parte de la opinión pública. Una situación que puso en jaque a las autoridades del Ejecutivo quienes se vieron en la obligación de ceder y -mediante una indicación- modificar su proyecto de adaptabilidad laboral, reduciendo la jornada semanal a 41 horas. Sin embargo, esta propuesta no ha dejado a todos conformes en el oficialismo. Desde Renovación Nacional algunos parlamentarios han manifestado su apoyo al proyecto de las diputadas del PC, mientras que la UDI y Evópoli pidieron defender el proyecto original de La Moneda. Dicha situación generó un nuevo e inesperado conflicto para el Ejecutivo, el que intentaron contener en la reunión de comité político en donde participó el Presidente Sebastián Piñera. Tras el encuentro, los partidos de Chile Vamos se cuadraron con la propuesta gubernamental. “Renovación Nacional no es un regimiento, yo trato de liderar un partido político y para liderarlo lo hacemos entre todos. Conversamos todos los parlamentarios, los dirigentes y respecto de lo que plantearon los parlamentarios de Renovación antes del jueves estaban en su derecho. Yo no voy a estar pretendiendo imponer a palos, con 36 diputados, Somos la bancada más grande de Chile y que haya tres diputados que hayan planteado esto me parece que está dentro de lo normal. Después del jueves y de lo que hemos conversado hoy, estoy seguro de que los vamos a convencer a todos” sostuvo Mario Desbordes. Pocas horas antes, el ministro de Hacienda, Felipe Larraín daba cuenta de un dato que hasta el momento se desconocía: el proyecto de la oposición generaría la pérdida unos 250 mil empleos. Frente a esto, tanto las autoras de la moción, como otros legisladores que la respaldan, salieron a desmentir tales cifras, las que aseguran, responden a una estrategia desesperada del Ejecutivo por desacreditar el proyecto de las 40 horas. Así lo sostuvo el diputado PS, Marcelo Díaz. “Ante ese acorralamiento comunicacional el Gobierno lo que está haciendo son distintas maniobras que no son más que fuegos artificialies. Si el Gobierno dice que se van a perder 250 mil puestos de trabajo por reducir de 45 a 40, ¿cuántos se van a perder por reducir de 45 a 41 que es la propuesta que el Gobierno hace supuestamente para empatar esta? la verdad es que eso es una mentira, es un intento de engañar y de confundir a la gente”. Mientras, la diputada Camila Vallejo indicó: “Yo creo que la política del terror que han levantado es una política fracasada, lo intentaron el 2001 sin efecto, vimos como a partir del 2005 con la última reducción de jornada no pasó nada. Llamaría al Presidente a ser un poco más honesto en la linea que fue el ministro y no engañar”. Otro de los elementos que el Gobierno ha utilizado para defender su propuesta, dice relación con la flexibilidad, la que según esgrimen, existe en la mayoría de los países desarrollados. Dicho argumento es refutado desde el mundo sindical, cuyos dirigentes han recordado que a partir de la última reforma laboral se incorporaron a nuestra legislación los denominados pactos de adaptabilidad que permiten, justamente, introducir mayor flexibilidad. Así lo manifestó la presidenta de la CUT, Bárbara Figueroa quien además fue enfática que no se puede avanzar en flexibilizar la jornada laboral en un contexto de debilitamiento de los sindicatos y en donde las negociaciones son entre el trabajador y el empleador. “Parece que el presidente no ha leído el proyecto que ingresaron por el Senado. Su proyecto sí retrocede en derechos: pretende imponer negociación individual (contrario a convenios OIT) restándole toda libertad al trabajador, quien nunca estará en igualdad en relación uno a uno”, expresó la dirigenta Cabe señalar que la semana pasada el ministro del Trabajo, Nicolás Monckeberg fue consultado en una entrevista televisiva sobre la existencia de estudios que dieran cuenta del impacto en el empleo que el proyecto de 40 horas iba a tener, y pese a haber reiterado, tanto él como otras autoridades que la propuesta tendrá efectos negativos en esta materia, el secretario de Estado no mencionó ningún informe que diera cuenta de las consecuencias nocivas de dicha moción.

