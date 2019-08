eb39311b5e

Cultura Una doble discriminación: se estrena documental sobre activista trans y mapuche El próximo 22 de agosto se estrena Claudia tocada por la luna, de Francisco Aguilar, que ya se ha presentado en festivales de Argentina, Colombia, México y España. Cuenta la historia de Claudia Ancapan, una de las primeras mujeres en cambiar su identidad legal. Abril Becerra Lunes 12 de agosto 2019 18:39 hrs.

Claudia Ancapan tiene 43 años. Es mapuche, médico obstetra y una de las primeras transexuales del país en conseguir un cambio de identidad legal. Su historia se hizo pública cuando en 2011 los medios de comunicación recogieron su testimonio: en él se evidenciaba una experiencia de constante discriminación, pero también de lucha. Hoy su historia es narrada en el documental Claudia tocada por la luna, que desde el próximo 22 de agosto se presentará a través de la Red de Salas de Cine de Chile. El filme surgió en 2016, cuando el director Francisco Aguilar se contactó con Claudia para invitarla a participar en el proyecto. “La idea nació de una disconformidad que sentía. Al igual que la protagonista, crecí en el sur de Chile donde, hace diez o quince años atrás no existía nada sobre diversidad de género”, comenta. “Lo que más me afectaba era que cuando veía películas de temáticas LGTB el personaje siempre estaba destinado a la tragedia, pero el caso de esta película es distinto. Siempre quise hacer un documental que fuera guiado hacia otro lado. Para mí ese punto era la esperanza y eso es algo que está, intrínsecamente, en lo que dura la película”, afirma. El documental recupera diversas etapas de la vida de Claudia, entre ellas, su infancia, su paso por establecimientos educacionales católicos, su llegada a la Universidad Austral, la búsqueda del amor y su rol como dirigenta. Según Francisco Aguilar, retratar el personaje resultó un proceso complejo pero atractivo, ya que poseía distintas facetas que eran importantes. Sin embargo, uno de los puntos que fue más llamativo fue el del trabajo: “Una de las grandes dificultades de las personas trans es poder trabajar en lo que algunas han podido estudiar. Claudia, por ejemplo, logró terminar su carrera universitaria, pero cuando hizo su transición no logró tener empleo, porque evidentemente su apariencia física de mujer no correspondía con su carnet de aquel entonces. Para mí, ese fue un punto súper importante de establecer, que pese a que tengas estudios, pese a que hayas logrado superar esta barrera de ser una persona trans y estudiar en una universidad, aun así no puedes ejercer profesionalmente”, sostiene. La película se desarrolla a partir del testimonio de Claudia, quien va recordando y narrando su experiencia. Este estilo no fue casual. Según Aguilar, fue concebido con el objetivo de poner al centro del relato la experiencia de ella: “En los medios de comunicación, siempre veía a un periodista guiando la historia, pero lo que yo quería hacer era que esta persona trans, que es Claudia, fuera quien tuviera la voz y el espacio para contar su propia historia. Ahí es cuando me salgo del cuadro de cámara y la dejo a ella que narre, que analice las diferentes etapas por las que pasó en su vida”, añade el documentalista. Claudia tocada por la luna se ha presentado en diversos festivales en Argentina, Colombia, México y España, entre otros. Asimismo, ha sido reconocida en certámenes como Contra el Silencio Todas las Voces, en la categoría mejor documental, y en el Amor Festival Internacional de cine LGBT+ de Chile, en la categoría mejor largometraje. Además, se efectuarán diversas conversaciones en las exhibiciones que se harán en la Sala K, la Cineteca Nacional y la Universidad de Santiago. Más información aquí.

