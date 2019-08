dfed9d6859

Nacional Ley de la jibia: Pescadores se mantienen expectantes por votación en la Cámara Baja Aunque la postergación de la entrada en vigencia de la normativa ya fue rechazada en la Comisión de Pesca, sigue pendiente la decisión en Sala, fijada como primer punto en la tabla de la sesión de este martes. Mientras los pescadores industriales siguen pidiendo que se extienda el plazo, desde el sector artesanal aseguran creer en que los parlamentarios respetarán lo ya establecido. Andrea Bustos C. Martes 13 de agosto 2019 8:21 hrs.

En su sesión de este martes, la Cámara de Diputados revisará y votará la petición de extender en dos años la entrada en vigencia de la Ley de la Jibia, legislación que impide capturar el recurso con el arte de pesca de arrastre de media agua, utilizado por los pescadores industriales. La votación mantiene expectantes y enfrentados a los pescadores artesanales e industriales, que desde hace ya meses vienen llevando a cabo diversas manifestaciones producto del debate generado por la iniciativa. Es en este contexto que tanto pescadores artesanales como industriales han convocado a manifestaciones por la votación en la Cámara de Diputados. Mientras los artesanales hicieron un llamado a rodear el Congreso Nacional para, según dicen, “defender la Ley de la Jibia”, desde la otra vereda, los industriales también han convocado a manifestarse, pues aseguran que de aprobarse la ley muchos trabajadores serán despedidos al limitarse su forma de recoger el recurso. En conversación con Diario y Radio Universidad de Chile, el presidente de la Coordinadora Regional de la Jibia en la región del Bío Bío, David Castro, explicó que el llamado entre los artesanales es a hacer presencia en el Congreso más que a protestar o causar problemas, y respecto de su contra parte, los pescadores industriales, criticó la postura que han tomado y dijo que ya no creen en sus argumentos. “El 2012 también amenazaron con despedir gente si la ley no salía a favor de ellos, salió a favor de ellos e igual echaron harta gente, entonces a nosotros ya no nos causa extrañeza que ellos usen artimañas (…) Nosotros creemos en nuestro Congreso Nacional, en nuestros diputados, creemos que deberíamos ganar, no nos cabe duda de que así debería ser, si ya se votó en legítima democracia ahora deberían ratificar no más”, comentó. En tanto, los industriales han levantado varias movilizaciones durante los últimos días para manifestar su oposición a la entrada en vigencia de esta ley, esto porque aseguran que, al prohibirse el uso de cerco y la pesca de arrastre de media agua, utilizada por ellos, disminuirá la recolección y eso traerá cientos de despidos. Ejemplo de esto es lo que ocurrió el pasado viernes, cuando la empresa Pacific Blu informó el cierre definitivo de su planta productora de jibia y la paralización de una de sus embarcaciones. Pacific Blu a través de un comunicado, señaló que “dada la imposibilidad legal de volver a pescar jibia en los próximos años, nos vemos en la obligación de iniciar un proceso de reducción de nuestro personal, en todas las áreas de la compañía, para adecuarnos a esta nueva realidad”. El presidente del Sindicato de Capitanes de la Industria Pesquera, Juan Carlos González, dijo que los parlamentarios, por querer condenar a la industria, están perjudicando a los trabajadores. “Nos duele mucho, nos molesta, nos preocupa y nos daña. Consideramos una mala la actitud de parte de diputados como la señorita Camila Rojas, que hizo un llamado abierto a votar en contra de los industriales, igual como la hizo el diputado Núñez en Twitter, criticando al Gobierno de avalar a cierto sector económico, y le dan la espalda a otros”, indicó. Agregó que “es triste que ellos actúen con una sed de venganza y justicia porque lo segundo le corresponde a otro poder del Estado, el Judicial. A ellos les corresponde legislar por el bien común y claramente no lo están haciendo. Están diciendo hay que darle la espalda a los trabajadores de la industria”. El pasado 25 de julio la prórroga de dos años fue rechazada en la Comisión de Pesca de la Cámara, y en Sala será la diputada del Partido Comunes, Camila Rojas, la informante respecto de la evaluación que se hizo en la instancia. La parlamentaria dijo a Diario y Radio Universidad de Chile que el rechazo a postergar la entrada en vigencia es bastante amplio. “Es importante decir que hubo diputados de Chile Vamos que rechazaron y nosotros esperamos que mañana ocurra igual. De hecho, que haya más diputados de la derecha que rechacen esta prórroga por dos años de la ley. Eso es lo que esperamos, sabemos que es una votación reñida, acá la industria pesquera tiene harto lobby, este ha sido un proyecto muy, muy discutido. El Gobierno amenazó con que lo iba llevar al Tribunal Constitucional, luego que se iba a presentar un veto, ahora está este proyecto de diputados y el Gobierno le puso urgencia, y es una idea que no le gusta al Ejecutivo, no le gusta a la industria, pero los diputados rechazaron la prórroga en votación y si uno mira las votaciones que tuvo la ley para ser ley en verdad hay mucha gente de derecha”, señaló. Respecto de las críticas recibidas por el sector industrial, la diputada Camila Rojas dijo que para evitar conflictos lo mejor es que se entienda que esta ley no debe ser un limitante, sino un llamado a cambiar. “Hoy día la jibia el 80 por ciento es artesanal y el 20 por ciento es industrial, entonces estamos hablando de un porcentaje que para el caso de la industria es menor y no se les está prohibiendo capturar la jibia, lo que se está haciendo es que se tengan que adaptar a este nuevo mecanismo de pesca. Por lo tanto, mi respuesta para la industria es esa, que tiene que haber una adaptación y la presión tiene que dirigirse hacia los dueños de la industria, para que la adapten tal como se hace en Perú y en México, donde se captura con potera”. La votación de la prórroga de la entrada en vigencia de la ley de la jibia es el primer punto a discutir en la sesión de hoy de la Cámara de Diputados, esto porque el conflicto debe ser resuelto antes de su fecha de entrada en vigencia, que es el próximo 16 de agosto.

