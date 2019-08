68fae12f0e

Foro de Migración y DD.HH: Expertos relevan urgencia de implementar políticas integrales y no de fronteras La iniciativa conjunta de Diario y Radio Universidad de Chile y la Comisión de DD.HH. tuvo como objetivo el abrir al debate público las diversas aristas del proceso migratorio que vive nuestro país y cómo es necesario un enfoque de derechos humanos en la política nacional sobre extranjeros residentes. Miércoles 14 de agosto 2019

El Foro de Migración y Derechos Humanos organizado por Diario y Radio U. de Chile junto a la Comisíon Chilena de DD.HH. que tuvo lugar el martes recién pasado en Sala Master contó con la participación de Héctor Pujols, de la Coordinadora Nacional de Inmigrantes, Francisco Bazo del Movimiento Acción Migrante (MAM); Patricia Loredo del Colectivo Sin Fronteras, Marcel Young en representación de la Comisión Chilena de Derechos Humanos y el profesor Eduardo Thayer de la Cátedra de Migraciones, de nuestra casa de estudios. La actividad fue moderada por la editora del Diario Electrónico de Radio U. de Chile, Claudia Carvajal. En la oportunidad, los expositores comentaron la discusión de la iniciativa que busca reemplazar a la actual Ley de Extranjería. De acuerdo a lo señalado por el Ejecutivo el objetivo del proyecto es la implementación de una “migración segura, ordenada y regulada”, sin embargo, las organizaciones civiles no han formado parte de la discusión, lo que fue criticado por Marcel Young. “En el proyecto de ley que se está discutiendo hay un preámbulo y una fundamentación que reconoce los derechos humanos y los pactos y acuerdos internacionales que Chile tiene como fundamento, pero en la práctica, y en las medidas que se han tomado hasta el momento, no se ha hecho otra cosa que vulnerar estos derechos. Por ejemplo, en el caso de la expulsión de padres con hijos chilenos, ahí el interés superior del niño, al cual se compromete a defender Chile con la suscripción de la Convención Internacional del Derecho del Niño, se está vulnerando de manera significativa”. Aunque la Declaración Universal de DD.HH reconoce el derecho de las personas de salir de cualquier país, el derecho de migración no es absoluto y los Estados pueden regular los flujos migratorios sobre una base de no arbitrariedad. Para el profesor Thayer “cualquier política que se implemente siempre tendrá un componente de arbitrariedad”, sin embargo, explicó que, en el caso de Chile, lo que se estaría llevando adelante con la nueva ley de migraciones estaría enfocado solo en la regulación de las fronteras. “¿Qué es lo que pasa hoy en Chile con la política migratoria? Pasa que es una política insuficiente en el sentido de que es una política de frontera, uno no puede hablar de política migratoria si es que se aborda solo una de las dimensiones. Aquí, desde que asumió el Gobierno de Piñera, no se ha dicho ni una sola palabra sobre acceso a educación, salud, vivienda, sobre políticas de integración”, criticó el académico. El dirigente del Movimiento de Acción Migrante, Francisco Bazo, fue muy enfático al señalar que los programas de regularización de los extranjeros que residen en Chile llevadas adelante por la actual administración lejos de “ordenar la casa” solo contribuyó a generar mayor desorden. “El Gobierno tiene una amplia información de lo que significan las migraciones, y pese a ello establece una política migratoria cuyo primer logro es enviar a la precariedad a más de cien mil migrantes. Dentro de esa misma política se señalaron varias premisas que son falsas, los mitos y temores respecto de la migración: la invasión, el desempleo, las enfermedades, la delincuencia. Sobre esa base se construye un discurso de odio y miedo, lo que es preocupante”. En materia laboral, el problema de una masa trabajadora sin derechos que permite grados de explotación en áreas específicas de la economía como los servicios o la agricultura se ve agravado por la prohibición de que las empresas no puedan contratar a más de un 15 por ciento de extranjeros. En ese sentido Patricia Loredo señaló que las vulneraciones a los trabajadores migrantes vienen desde hace mucho tiempo y es un tema anterior a este Gobierno. La dirigente social se refirió a la ley que regula a las trabajadoras de casa particular y cómo ella ha probado ser absolutamente insuficiente debido a la falta de fiscalización y relevó la necesidad de una normativa de protección a los trabajadores en su conjunto. “La desigualdad que se impone a los trabajadores migrantes es una realidad que se ha ido agravando pero que se arrastraba desde antes. De ahí es importante relevar de que de por sí los trabajadores migrantes, por el hecho de ser migrantes, es ya una condición que los expone a mayor precarización y eso debe interpelar al Estado para generar políticas que tiendan a homologar derechos, porque es la única forma que se garantizará protección de los derechos laborales en su conjunto”. Finalmente, otro de los temas analizados durante la realización de este foro fue la visita del Alto Comisionado de la ONU, Filippo Grandi, quien se encuentra en Chile para abordar la situación migratoria de la región producida por la crisis venezolana y que además de la reunión que sostuvo con el canciller Teodoro Ribera, se citaría con algunas organizaciones sociales en orden a recolectar datos para su informe. Consultado al respecto, Héctor Pujols, de la Coordinadora Nacional de Inmigrantes señaló que su organización no ha sido invitada y criticó la forma en que se ha llevado adelante esta visita del representante de Naciones Unidas. “Me preocupa esta visita que da una mala señal cuando no es capaz de juntarse con las organizaciones, porque entiendo que algunas habrán sido invitadas, algunas, pero tiendo a pensar que las organizaciones que han sido invitadas son las que han aplaudido la política de este Gobierno, por lo tanto, es una situación compleja. Veremos que iniciativas tomamos para hacerle llegar nuestras inquietudes y propuestas en materia de refugio y situación de la población migrante en el país, pero no soy muy optimista de las reuniones que va a tener el Alto Comisionado”. Los últimos datos entregados por el Departamento de Extranjería y Migración señalaron que el número de extranjeros en Chile ya supera el millón trescientas mil personas, lo que representa un 7% de la población total. Mientras tanto la normativa que rige la migración data de 1975, época en la que la población migrante era menos de un tercio de la que reside actualmente.

