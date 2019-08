e8b48fac90

Medio Ambiente Senador Girardi exige la paralización de la división Codelco-Ventanas El senador PPD presentó una denuncia en la Superintendencia de Medio Ambiente contra la División Codelco-Ventanas por emisiones ilegales de dióxido de azufre y pidió que se ordene la paralización de la empresa "hasta que se garantice la salud de la población". Diario UChile Viernes 16 de agosto 2019 16:12 hrs.

El senador Guido Girardi (PPD), presidente de la Comisión de Medio Ambiente de la Cámara Alta, presentó este viernes en la Superintendencia de Medio Ambiente (SMA) una denuncia contra la División Codelco-Ventanas por emisiones ilegales de dióxido de azufre (SO2) y por un presunto incumplimiento del Plan de Descontaminación. En ese sentido, Girardi exigió que se ordene la paralización de la empresa “hasta que no se garantice la salud de la población”. En el escrito, el parlamentario solicita que la SMA, en el ejercicio de sus competencias, fiscalice el posible incumplimiento que haya cometido Codelco por las filtraciones de SO2 ocurridas en la planta de ácidos de la división Ventanas emplazada en la comuna de Puchuncaví, y de constatarse imponer las sanciones conforme a la ley. “En vista de la gravedad de los hechos y la posibilidad de conculcar los derechos de toda la ciudadanía, acceda a un procedimiento de urgencia en la tramitación de esta presentación, según lo dispuesto en el artículo 63 de la Ley de Bases”, argumenta el documento. Al respecto el senador Girardi señaló que la empresa estatal debe asumir sus responsabilidades. “Codelco es el gran responsable de que en Chile existan zonas de sacrificio que son ilegales y no debieran existir, porque a sabiendas se violan todas las normas de salud y se sobrepasan niveles que ponen en grave riesgo la salud de la población, sólo para permitir el funcionamiento de empresas contaminantes”, sostuvo el parlamentario del PPD. Además, Girardi recordó que “en Londres, en diciembre de 1952, murieron cuatro mil personas por emisiones de SO2 y en ésta zona hay niveles de SO2 que provocan graves problemas respiratorios, enfermedades crónicas, daños neuronales y otras patologías” “La norma de azufre se hizo tardíamente a raíz del sistemático lobby de Codelco para impedirla, al igual que las normas de arsénico en el aire y de contaminantes tóxicos en el suelo”, agregó. Girardi afirmó que “Codelco debe cumplir un plan de mitigación y captación de gases fugitivos de SO2 y no lo está haciendo. Un reportaje de televisión reveló que esta planta emite muchos más contaminantes de los que señala debido a la fuga de gases por grietas en los sistemas cañerías que los conducen”. El parlamentario afirmó que hizo una denuncia a la Superintendencia para que fiscalicen esta situación, exigiendo que la empresa paralice sus funciones “hasta que garantice la salud de la población y este dentro de la norma”. “Soy partidario de un plan de cierre de estas empresas si no son capaces de funcionar resguardando la salud y la vida de los vecinos, niñas, niños, jóvenes, adultos que están pagando el costo de las inversiones que no han hecho”, indicó el senador. “Llegó el momento que se priorice la vida y la salud de la población y no el negocio de empresas irresponsables que voluntariamente debieran someterse a los estudios de impacto ambiental cosa que no hacen y es muy grave el sólo hecho que el Estado de Chile permita que existan zonas de sacrificio y se legalice la contaminación de personas”, agregó.

