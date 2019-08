fcbcadeec2

Nacional Política Alejandro Guillier pide la unidad de la oposición: "Necesitamos un gran acuerdo programático" "No es el momento de darse lujos: si en la oposición no nos ponemos de acuerdo, no nos unimos, vamos a perder las próximas elecciones", dijo. Diario Uchile Sábado 17 de agosto 2019 10:44 hrs.

Este sábado, el senador independiente Alejandro Guillier, en entrevista con La Tercera, criticó la gestión del Presidente Sebastián Piñera así como la división de la ex Nueva Mayoría. En primer lugar, el parlamentario cuestionó el proyecto de Aula Segura. En esa línea, sostuvo que “el Instituto Nacional es un símbolo del fracaso” de dicha iniciativa. Según comentó, en su opinión, para frenar la violencia en los establecimientos educacionales es necesaria una ley de convivencia escolar paralela al empoderamiento de profesores y rectores, más que la judicialización de los casos. De acuerdo a ello, manifestó que la administración del Presidente Sebastián Piñera ha sido deficiente. “Digámoslo con franqueza: el Gobierno no ha cumplido su principal promesa, que fue mayor crecimiento económico con más empleos. Y no se ven cambios estructurales que vayan en cambiar esa dirección, dijo. Al mismo tiempo, indicó que el Mandatario, en sus intervenciones, ha mezclado “muchas cosas”. “Junto a la inauguración de Chuqui, el Presidente habló de migración, de terrorismo, del rol de las Fuerzas Armadas en la frontera… entonces confunde. El mensaje era claro: tras 104 años de operación a rajo abierto, Chuqui y nuestra minería del cobre sigue compitiendo en las ligas mundiales, pero siento que eso no se produjo”, criticó. Por otro lado, el senador cuestionó la segmentación que existe en la oposición. “Necesitamos un gran acuerdo programático para forjar una alianza social y política que le dé a Chile respuestas a sus problemas reales”. Al respecto, sostuvo que la ex Nueva Mayoría debe “ordenar la casa” para hablar de candidaturas. “Resuelto eso, debemos acordar un mecanismo de primarias abiertas y amplias para que la ciudadanía elija a sus candidatos y enfrentar unidos los próximos comicios”. “Debemos enfrentar las elecciones unidos con todos los que confluyan en ese gran acuerdo programático previo que debemos promover. No es el momento de darse lujos: si en la oposición no nos ponemos de acuerdo, no nos unimos, vamos a perder las próximas elecciones”, concluyó el parlamentario.

