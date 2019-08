fcbcadeec2

Cultura Nacional Consejo de Monumentos evalúa acciones judiciales por venta de sitio de memoria "Venda Sexy" El Consejo de Monumentos Nacionales (CMN) está en contacto con la Subsecretaría de Derechos Humanos del Ministerio de Justicia y con el Ministerio de Bienes Nacionales, entidades con las que se están efectuando coordinaciones oficiales para buscar una solución conjunta a este caso. Diario UChile Sábado 17 de agosto 2019 9:19 hrs.

El Secretario Técnico del Consejo de Monumentos Nacionales (CMN), Erwin Brevis, informó que se está evaluando en detalle el caso de la venta del Monumento Histórico Sitio de Memoria Centro de Detención “Venda Sexy – Discoteque”, ubicado en calle Irán #3037, en la comuna de Macul. Recientemente, el inmueble fue vendido a la empresa Sociedad Inversiones Arriagui Limitada, situación de la que el CMN no fue informado. “Según la Ley de Monumentos Nacionales, el Estado tiene la opción preferente de compra de un Monumento Histórico que esté en manos de un particular, siendo el Consejo de Monumentos Nacionales el encargado de gestionar su compra. En este caso, el Consejo no fue informado de esta transacción”, señaló Brevis. Junto con lamentar que se haya producido esta situación, precisó que el lugar fue declarado Monumento Nacional, en la categoría de Monumento Histórico, mediante el Decreto Supremo N° 277 del Ministerio de Educación, del 3 de octubre de 2016. Asimismo, señaló que, previo a esta venta, el Estado de Chile, a través del Ministerio de Bienes Nacionales, intentó su compra por un monto superior al que finalmente fue vendido, pero la oferta no fue aceptada. Según el artículo 15 de la Ley 17.288, “en caso de venta o remate de un Monumento Histórico de propiedad particular, el Estado tendrá preferencia para su adquisición, previa tasación de dos peritos nombrados paritariamente por el Consejo de Monumentos Nacionales y por el propietario del objeto. En caso de desacuerdo, se nombrará un tercero por el Juez de Letras de Mayor Cuantía del departamento del domicilio del vendedor”. Además, de acuerdo con el artículo 6 inciso 4, son atribuciones y deberes del Consejo de Monumentos Nacionales “gestionar la reivindicación o la cesión o venta al Estado o la adquisición a cualquier título por éste, de los Monumentos Nacionales que sean de propiedad particular”. “Nuestro equipo se ha reunido con las agrupaciones de Derechos Humanos para informar los alcances de la situación y los posibles escenarios. Además, el equipo jurídico está analizando los pasos a seguir y no se descarta solicitar la nulidad de la venta. Es un tema que nos preocupa y que someteremos a consideración del pleno del Consejo de Monumentos Nacionales”, añadió el Secretario Técnico del CMN. Finalmente, señaló que el Consejo está en contacto con la Subsecretaría de Derechos Humanos del Ministerio de Justicia y con el Ministerio de Bienes Nacionales, entidades con las que se está efectuando coordinaciones oficiales para arribar a una solución conjunta a este caso.

