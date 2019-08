fcbcadeec2

Medio Ambiente Pueblos atacameños inician ofensiva judicial contra proyecto minero en el Salar de Atacama Luego de que el Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) desestimara la tramitación ambiental del proyecto de exploración de la minera Wealth Minerals, el Consejo de Pueblos Atacameños interpuso, de manera simultánea, una denuncia en el Primer Tribunal Ambiental de Antofagasta y un recurso de protección en la Corte de Apelaciones de la ciudad. Tomás González F. Sábado 17 de agosto 2019 9:35 hrs.

La determinación del Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) de desestimar la tramitación ambiental de un proyecto de exploración minera en el Salar de Atacama tiene a los pueblos originarios de la zona en pie de guerra contra el Estado. Esto, porque el organismo encargado de determinar el impacto ambiental concluyó que el proyecto “Campaña de exploración de minerales no metálicos en el Salar de Atacama” de la minera Wealth Minerals no debe someterse de manera obligatoria al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental. Ante esto, el Consejo de Pueblos Atacameños (CPA) decidió arremeter con una ofensiva judicial, presentando una denuncia tanto en el Primer Tribunal Ambiental de Antofagasta, así como un recurso de protección en la Corte de Apelaciones de la misma ciudad. En conversación con Diario y Radio Universidad de Chile, el presidente del Consejo de Pueblos Atacameños, Sergio Cubillos, lamentó la situación, calificándola como una inconsecuencia por parte no sólo del Gobierno, sino que del Estado. “Muchas veces lo que hemos reclamado son estas políticas contradictorias que emanan del Estado, en donde, por un lado, nos invitan desde el Ministerio del Medio Ambiente a poder expandir las zonas de protección, pero, por otro lado, vemos cómo la minería trata de promocionar el Salar de Atacama”, sostuvo Cubillos. “Esto, además, cuando sabemos, gracias a los informes, que está sobre explotado y que no se pueden seguir otorgando nuevos derechos si no sabemos el estado real en que se encuentra el salar”, agregó el dirigente. Así, Cubillos, en representación del Consejo y en conjunto con la comunidad de Coyo, presentaron una reclamación ante el Primer Tribunal Ambiental para lograr la invalidación de la determinación del Servicio de Evaluación Ambiental. Y es que los trabajos se desarrollarán dentro de la comunidad de Coyo y próximos a Solor y Toconao, en la comuna de San Pedro de Atacama. Muy cerca de un sitio protegido por la Convención Ramsar y de un santuario de la naturaleza, como es la laguna de Tebequinche. Debido a esto, desde CONAF y la Dirección General de Aguas ya habían cuestionado el proceso mientras éste se mantenía en análisis. Es por esto que la diputada de Revolución Democrática por la región, Catalina Pérez, pidió al Ejecutivo actuar en razón de sus dichos. “El Gobierno ha planteado una y otra vez que la ciencia debe incluirse en el debate público. Pero ahora, que estamos frente a dos entes técnicos como la CONAF y la DGA que dicen que es necesaria la tramitación ambiental del proyecto, el director regional del Servicio de Evaluación Ambiental de Antofagasta rechaza la petición”, pidió la parlamentaria del Frente Amplio. Por su parte, el diputado de Renovación Nacional por la región, José Miguel Castro, también se mostró preocupado por la situación. Pese a que señaló que el sitio no se encuentra en una zona protegida, Castro fue claro en que está en contra de que se explote el Salar de Atacama sin antes saber sus consecuencias. “Soy de la idea de no seguir dando pertenencias para poder establecer eso, independiente de que después las comunidades puedan conversar con las empresas y autorizar esta clase de cosas. Mi mirada es la de que no se sigan estableciendo sitios de perforación hasta que no se tengan cien por ciento claros los acuíferos y cómo funcionan los ecosistemas“, indicó el diputado de RN. Tanto la diputada del Frente Amplio, como el diputado de Renovación Nacional, anunciaron que enviarán oficios a la Superintendencia de Medio Ambiente para que fiscalice las resoluciones que terminaron por desestimar la tramitación ambiental del proyecto minero. De acuerdo a los antecedentes entregados por la empresa Wealth Minerals en la consulta de pertinencia, la campaña de exploración considera la habilitación en el salar de una única plataforma de sondaje que utilizará la técnica de perforación sónica.

