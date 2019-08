a84480e271

Internacional Política Alberto Fernández: “Estoy decidido a reconstruir el país con todos, sin nadie afuera”. En una extensa entrevista para el diario Clarín el candidato a la Presidencia de Argentina por el Frente de Todos, Alberto Fernández, habló del escenario político tras el resultado de las PASO. Además, junto con criticar la conducción del actual mandatario, Mauricio Macri, Fernandez aseguró que la coalición que lidera “es mucho más que kirchnerismo”. Diario Uchile Domingo 18 de agosto 2019 13:45 hrs. Compartir

El candidato a la presidencia de Argentina, Alberto Fernández, afirmó durante una entrevista al medio Clarin que el actual presidente trasandino, Mauricio Macri, ha generado cinco millones de pobres durante su gestión. Además, el otrora jefe de Gabinete de los Kirchner criticó las medidas del mandatario argentino, como la de endeudarse con el Fondo Monetario Internacional, pues argumentó que, en el contexto que se encuentra Argentina, un préstamo de esa institución es peligroso. “Bajar la inflación no es una pavada como dice Macri, es un problemón. Si yo termino el mandato y tengo la inflación en un dígito voy a estar muy contento. Son cuatro años de mucho esfuerzo”. Y agregó que Macri “tiene que asumir que él ha sido el que incumplió el pacto con el Fondo. El firmó un pacto muy nocivo para la Argentina, que además nunca cumplió”. En esa misma linea, Fernández lamentó que “el vínculo que el Gobierno propuso con el Fondo es un vínculo de sometimiento. Y yo propongo un vínculo de respeto. Está claro que somos los deudores, y por lo tanto la parte más débil de esa relación, pero ser deudor no te convierte ni en obsecuente ni en sumiso”. Además, manifestó que “quiero convencer a más argentinos. Tengo ganas de que muchos argentinos más me acompañen. Porque estoy decidido a reconstruir el país con todos, sin nadie afuera”. El candidato a la Casa Rosada también fue consultado sobre la influencia del kirchenerismo en lo que sería su gestión. Al respecto, Alberto Fernández afirmó que, efectivamente, esa corriente política es una parte importante de su entorno, pero no es la única. “Yo toda mi vida fui un crítico de Cristina y no me expliquen cómo ahora me convirtieron en un kirchnerista ultra. No lo entiendo (…) son muchos medios los que hacen eso. Por eso digo que hay que terminar con esto”, manifestó. “Sí, yo soy un dirigente kirchnerista. Yo fundé el kirchnerismo con Néstor. Pero también fui crítico de otra etapa del kirchnerismo. Nosotros somos algo nuevo, somos mucho más que kirchnerismo. Es el reencuentro de un movimiento que alguna vez estuvo junto y otra vez se separó. Nosotros somos un tiempo de reencuentro, donde el kirchnerismo es una parte muy importante”, sentenció. Recordemos que Alberto Fernández va acompañado de la ex presidenta argentina, Cristina Fernández, como compañera de binomio, ya que la apodada “Señora K” es quien postula al cargo de vicepresidenta. En las elecciones primarias, esta fórmula superó el 17 por ciento de los votos, dejando muy por detrás la aspiración de Mauricio Macri para mantenerse en el cargo por otro periodo.

